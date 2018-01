Cantieri Tramvia, traffico a Novoli tra rotatoria e fuga di gas

Foto di Alessandro Rella

I nuovi cantieri della Tramvia stanno causando rallentamenti a Novoli. Problemi in via Forlanini, via di Novoli ed anche in via Corridoni il traffico e' intenso per una fuga di gas.

Intanto l'assessore Stefano Giorgetti avvisa sui Social: "Attenzione. Per un intervento urgente a seguito di una fuga di gas da stanotte Toscana Energia è a lavoro in via del Romito inizialmente con un senso unico alternato ma da poco la strada è stata chiusa. Seguiranno aggiornamenti".



Anche l'opposizione usa i Social per segnalare disagi alla circolazione. "Rivoluzionata la viabilità in via di Novoli per gli 'ultimi' lavori della tramvia, e chiusa via del Romito per altri lavori. Da Novoli a Rifredi non c'è differenza: coda di auto e traffico infernale. Nel mezzo, bloccati gli autobus. Succede ogni volta non si coordinano i lavori e si vuol far veloce perché si è in ritardo con i cantieri" è il post su Facebook del consigliere comunale Tommaso Grassi.