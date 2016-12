Cantieri Tramvia: modifiche e provvedimenti Linea 2 e Linea 3

#TRAMVIAFI Il viaggio del drone sui cantieri della linea 3

Disponibili in rete mappe interattive, con informazioni su cantieri, deviazioni, trasporto pubblico e sosta

In corso modifiche e provvedimenti lungo i cantieri delle Linee 2 e 3.

Per l'aggiornamento in tempo reale i cittadini sono invitati a consultare le pagine tramvia/cantieri/in_corso_linea2.html" target="_blank">Lavori in corso Linea 2 e Lavori in corso Linea 3.

VIA DELLO STATUTO da via delle Cinque Giornate a Piazza della Costituzione nella corsia in direzione centro, lavori di getto di calcestruzzo per le rotaie della sede tramviaria. Provvedimenti di DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE per tratti, a condizione che siano garantiti gli accessi ai passi carrabili. Provvedimenti collaterali di chiusura al transito veicolare in Via della Cernaia e in Piazza della Costituzione. I provvedimenti decorrono dalle ore 9.00 del 20/12/2016 alle ore 12.00 del 21/12/2016.

Sono state effettuate modifiche sull'impianto semaforico posto all'intersezione Piazza Muratori/ via Guasti.

Con il provvedimento del Servizio Mobilità 2016-M-08564 a decorrere dal 14/11/2016 sino al 19/11/2016 è stata istituita la circolazione in direzione Careggi sulla corsia di via Guasti lato numeri civici dispari e sarà interdetta al traffico la corsia lato civici pari.

Dalle ore 09:00 del 19/11/2016 è stato istituito il doppio senso di marcia su via Guasti, la corsia lato civici pari avrà senso di percorrenza in direzione Careggi, la corsia lato civici dispari avrà un senso di percorrenza in direzione Centro Città.

Intersezione Viale Belfiore - Viale Redi - Via B. Marcello

Già dall' 11/10/2016 e fino al 18/01/2017 sarà interdetta la possibilità di immettersi in via Cassia per coloro che provengono da viale Belfiore; per tali veicoli è previsto il seguente percorso alternativo: Via Benedetto Marcello, Via Cimarosa, Piazza San Iacopino, Via del Ponte all'Asse, Viale Redi e Via Cassia.

Sempre fino al 18/01/2017 è istituito il divieto di transito ai veicoli nel tratto finale di via delle Ghiacciaie, tratto compreso tra viale Belfiore e via Cittadella.