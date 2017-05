Foto: Alessandro Rella

Fuga di gas in piazza Dalmazia nella notte tra via Vittorio Emanuele II e viale G. B. Morgagni presso i cantieri in corso per la realizzazione della Linea 3 della Tramvia.

Intervento di circa 30 minuti da parte dei Vigili del Fuoco di Firenze giunti immediatamente sul posto dopo la segnalazione.