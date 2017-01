Cantieri tramvia e viabilità alla Stazione, Cellai (FI): “Nuova ztl una follia”

Il presidente della Commissione Ambiente e mobilità Ricci replica: “Lavoriamo per decongestionare il traffico”

“Tre anni. Da tanto questa amministrazione comunale ha in mano i progetti della tramvia, e oggi ci dicono che l’11 gennaio faranno ‘un’ultima discussione’ su come dovrà funzionare la nuova viabilità alla stazione? Com’è possibile che in tre anni ancora non abbiano capito come fare? Il sindaco Nardella e l’assessore Giorgetti lo devono spiegare ai fiorentini”. Così il capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai attacca la giunta sulle ultime notizie riguardo a cantieri della tramvia e viabilità intorno alla stazione di Santa Maria Novella. “L’annuncio poi di una nuova ztl per la zona della stazione è una follia – continua il capogruppo azzurro –. Ci dicano chiaramente che la si crea solo per fare cassa e tartassare di multe gli automobilisti, perché è l’unica spiegazione plausibile. Con questa nuova area saremmo a sei zone diverse totali, tra ztl e aree pedonali, con altrettante diverse autorizzazioni. Il centro di Firenze è diventato ormai per chi possiede un mezzo privato un labirinto indecifrabile. Ancora oggi in molti non hanno capito il funzionamento del settore ‘O’ per l’Oltrarno e si va ad aggiungere un’altra zona ancora?”. “E che dire della porta telematica della corsia preferenziale alle scalette, tra via Nazionale e via della Scala? Se la gente non ha capito che di lì non può passare la colpa è solo dell’amministrazione. Ed è inutile che l’assessore Giorgetti ci dica che i vigili la presidiano di quando in quando. È chiaro che lì l’unico modo per evitare le multe è un presidio fisso – aggiunge Cellai –. E ci aspettiamo da questa ennesima ‘rivoluzione’, oltre al resto, un ulteriore sovraccarico di traffico su via della Scala, come se non bastasse già quello che c’è oggi, con il nuovo assetto previsto per via Palazzuolo”. “E purtroppo ‘il bello’ deve ancora venire. A fronte dell’impreparazione totale mostrata sul nodo stazione, ci chiediamo cosa succederà quando questa giunta metterà mano al cantiere di viale Belfiore” conclude il capogruppo forzista.

“L’amministrazione sta lavorando per cercare di decongestionare il nodo della stazione, privilegiando il trasporto pubblico e limitando gli accessi alla stazione di chi ha lo scopo di attraversarla per andare in Oltrarno o in via della Scala”. Risponde così Fabrizio Ricci, presidente della VI Commissione Ambiente e mobilità, al capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai. “I provvedimenti che stiamo attuando - ha aggiunto Ricci - servono a diminuire l’afflusso di veicoli alla stazione e di conseguenza in via della Scala. Il fatto che la riflessione sulla viabilità sia ancora in corso – conclude il presidente della Commissione Ambiente e mobilità - dimostra che abbiamo attenzione a tutti i contributi ricevuti e agli studi sui flussi di traffico fatti a cantieri già avviati e aggiornati invece che su previsioni fatte da alcuni anni”.