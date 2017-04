Cantieri Tramvia a Santa Maria Novella: rivoluzione per Ataf

​Diecimila depliant e 1.500 locandine in distribuzione da oggi per spiegare tutte le deviazioni

Cambiano i percorsi di 19 linee interessate pertanto i passeggeri fiorentini dovranno studiare attentamente le indicazioni fornite dall'Azienda.



Parte così la campagna informativa di Ataf Gestioni per comunicare ai viaggiatori le modifiche al servizio urbano in zona Stazione Firenze SMN che entreranno in vigore il 1° aprile con l’apertura dei cantieri per i lavori della linea tramviaria T3.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina dall’Amministratore Delegato di ATAF Gestioni, Stefano Bonora e dal direttore di Esercizio Andrea Ferrari.

I 10.000 depliant sono già in distribuzione alle fermate degli autobus nella zona della stazione di Firenze Santa Maria Novella. Le 1.500 locandine sono affisse all’interno degli autobus, nelle rivendite dei biglietti (edicole, bar, tabacchi) e alle fermate delle linee interessate, con l’obiettivo di informare nel dettaglio i viaggiatori.

Questa è la prima parte della campagna che sarà incrementata a seconda delle esigenze del servizio.

I viaggiatori possono informarsi collegandosi anche al sito internet www.ataf.net, alla pagina Facebook @firenzeataf e all’indirizzo Twitter @firenzeataf. Inoltre è attivo, da telefono fisso, il numero verde 800 424500 (199 104245 da cellulare – costi secondo operatore).

Le attività di cantiere per la realizzazione della linea tramviaria T3 in area stazione Firenze SMN, da sabato 1° aprile porteranno importanti modifiche alla viabilità sia in ingresso sia in uscita dalla zona di Piazza della Stazione.

Via Valfonda sarà chiusa al traffico nel tratto che va da viale Strozzi a piazza Stazione e non sarà più possibile accedere all’area stazione utilizzando questa via che rimarrà percorribile solo in uscita verso viale Strozzi.

Sarà inoltre invertito il senso di marcia nella corsia riservata al trasporto pubblico nel sottopasso di viale Strozzi.

Per far fronte a queste limitazioni le linee ATAF in ingresso alla zona della stazione useranno via Iacopo da Diacceto, via Nazionale e via Panzani, mentre in uscita saranno utilizzate via della Scala (verso Piazza Santa Maria Novella e Porta al Prato) e via Valfonda.

Saranno modificati i percorsi di 19 linee (1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 28, 29, 30, 35, 57, 81, 82). Restano invece invariati i percorsi in ingresso/uscita dalla Stazione Santa Maria Novella delle linee 36, 37 e delle linee del Centro Storico C1, C2, D.

Le modifiche nel dettaglio

Tutte le linee ATAF provenienti dai viali che utilizzavano via Valfonda per accedere all’area Stazione subiscono una deviazione di percorso.

Via Nazionale e via Iacopo da Diacceto diventano le due nuove direttrici di ingresso in zona Stazione per le linee ATAF.

Nello specifico le linee 1, 2, 6, 11, 12, 14, 17, 23, provenienti da viale Strozzi/via Ridolfi e Piazza San Marco/via Ventisette Aprile, accederanno all’area Stazione da via Nazionale, mentre le linee 14, 17 e 22, provenienti dalle direttrici Viale Belfiore/Via Ponte alle Mosse, utilizzeranno via Iacopo da Diacceto per accedere all’area Stazione.

Le linee 4, 28 e 57 non accederanno più all’area Stazione e limiteranno il loro percorso, rispettivamente, a Piazza di San Marco, Piazzale Montelungo e alla zona della Stazione Leopolda/Porta al Prato.

Le linee 10, 13, 29, 30, 35, 52, 81 e 82 modificano il proprio capolinea.

Nella zone di Piazza della Stazione saranno istituite alcune nuove fermate per poter permettere il passaggio e la sosta dei bus. Altre fermate, interessate dall’area cantiere, verranno invece soppresse.



Nel dettaglio Via Valfonda vedrà una sola corsia in uscita dalla Stazione, mentre Via Nazionale sarà utilizzata in entrata. Sarà altresì invertito il senso di marcia nella corsia riservata al trasporto pubblico nel sottopasso di Viale Strozzi.

A livello generale le linee ATAF in ingresso alla zona della Stazione useranno Via Iacopo da Diacceto, Via Nazionale e Via Panzani, mentre in uscita saranno utilizzate Via della Scala (verso Piazza Santa Maria Novella e Porta al Prato) e Via Valfonda.

Linea 1

Il capolinea in zona Stazione è spostato alla fermata STAZIONE NAZIONALE in Largo Fratelli Alinari fra Via Fiume e Piazza della Stazione.

In direzione Stazione percorre Via Ventisette Aprile-Piazza dell’Indipendenza e Via Nazionale.

Linea 2

Il capolinea in zona Stazione è spostato alla fermata STAZIONE NAZIONALE in Largo Fratelli Alinari fra Via Fiume e Piazza della Stazione.

In direzione Stazione percorre la corsia riservata nel sottopasso di Viale Strozzi - Via Ridolfi -Piazza dell’Indipendenza - Via Nazionale.

Linea 4

Effettua servizio nel tratto Poggetto - Piazza di San Marco dove effettua capolinea alla fermata SAN MARCO RETTORATO.

In direzione di Piazza di San Marco percorre la corsia riservata nel sottopasso di Viale Strozzi Via Ridolfi - Piazza dell’Indipendenza - Via Ventisette Aprile - Via degli Arazzieri. In direzione Poggetto lasciata Piazza di San Marco percorre Via Ventisette Aprile, Piazza dell’Indipendenza e Viale Lavagnini.

Linea 6 – Linea 11

La linea 6 in direzione Torregalli e la linea 11 in direzione Galluzzo La Gora percorrono Via Ventisette Aprile, Piazza dell’Indipendenza, Via Nazionale, Largo Fratelli Alinari e Piazza della Stazione lato Scalette per poi proseguire su Via della Scala.

La linea 6 in direzione Via Novelli e la linea 11 in direzione Salviatino percorrono Via Panzani, Piazza dell’Unità Italiana, Piazza della Stazione, Piazza Adua, Via Valfonda, Viale Strozzi corsia riservata sottopasso, Via Ridolfi per poi proseguire verso San Marco. È soppressa la fermata STAZIONE PIAZZA DELL’UNITÀ.

Linea 10

Il capolinea in zona San Marco è spostato alla fermata LA PIRA nello stallo posto in Via La Pira fra Via della Dogana e Via Micheli.

Linea 12

In direzione di Piazza della Stazione percorre Viale Lavagnini, Piazza della Libertà, Via Cavour, Piazza di San Marco, Via Ventisette Aprile, Piazza dell’Indipendenza - Via Nazionale, Via Fiume e Piazza Adua. Il capolinea è invariato ed è effettuato alla fermata STAZIONE PARCHEGGIO.

Linea 13

Il capolinea è spostato alla fermata STAZIONE VALFONDA nella corsia lato Palazzina Presidenziale.

Linea 14

In direzione Piazza Meyer/Via Niccolò da Tolentino percorre Via Ventisette Aprile, Piazza dell’Indipendenza, Via Nazionale, Largo Fratelli Alinari, Piazza della Stazione, Via Valfonda, corsia riservata sottopasso Viale Strozzi e Viale Lavagnini.

La fermata in zona Stazione è STAZIONE NAZIONALE in Largo Fratelli Alinari fra Via Fiume e Piazza della Stazione.

In direzione Via della Ripa/Il Girone percorre Viale Belfiore, Viale Fratelli Rosselli, Via Iacopo da Diacceto, Via Luigi Alamanni, Piazza della Stazione lato Carabinieri, Piazza della Stazione interno Pensilina, Piazza Adua. Via Valfonda corsia riservata nel sottopasso di Viale Strozzi, Via Ridolfi.

La fermata in zona Stazione è STAZIONE ARRIVI in Piazza della Stazione sotto la Pensilina in direzione di Via Valfonda.

Linea 17

In direzione Viale Verga percorre Viale F.lli Rosselli, Via Iacopo da Diacceto, Via Luigi Alamanni, Piazza della Stazione lato Scuola Carabinieri, Piazza della Stazione interno Pensilina, Piazza Adua, Via Valfonda, corsia riservata Viale Strozzi sottopasso, Via Ridolfi per poi proseguire verso San Marco.

In direzione Via Boito/Cascine percorre Via Ventisette Aprile, Piazza dell’Indipendenza, Via Nazionale, Largo Fratelli Alinari e Piazza Stazione lato Scalette, Via della Scala.

Linea 22

Il capolinea è invariato in Piazza di Santa Maria Maggiore, che è raggiunto percorrendo Viale F.lli Rosselli, Via Iacopo da Diacceto, Via Alamanni, Piazza della Stazione lato Scuola Carabinieri, Piazza dell’Unità Italiana.

In direzione Novoli il percorso è invariato; è soppressa la fermata STAZIONE PIAZZA DELL’UNITÀ.

Linea 23

In direzione Sorgane/Nave a Rovezzano/Bagno a Ripoli transita dal sottopasso di Viale F.lli Rosselli, dalla corsia riservata di Viale Strozzi Sottopasso e Via Ridolfi per poi proseguire verso San Marco senza passare dalla zona di Piazza della Stazione.

In direzione Nuovo Pignone percorre Via Ventisette Aprile, Piazza dell’Indipendenza, Via Nazionale, Largo Fratelli Alinari e Piazza Stazione lato Scalette, Via della Scala.

Linea 28

Effettua servizio nel tratto Sesto Fiorentino Volpaia - Viale Strozzi Montelungo dove effettua capolinea alla fermata STAZIONE MONTELUNGO.

Linea 29 - Linea 30 - Linea 35

Il capolinea in zona Leopolda è spostato alla fermata LEOPOLDA MICHELUCCI in Via Giovanni Michelucci nella parte più interna dell’area. L’attuale capolinea LEOPOLDA PORTA AL PRATO rimane come fermata valida in direzione di Piazza Puccini.

Linea 57

Effettua servizio nel tratto Sesto Fiorentino Viale dei Mille - Leopolda con capolinea alla fermata LEOPOLDA MICHELUCCI assieme alle linee 29, 30 e 35.

Linea 81 - Linea 82 per Istituto Gobetti Volta Bagno a Ripoli

In zona Stazione effettuano capolinea alla fermata STAZIONE VALFONDA insieme alla linea 13.

Linea 52 e 54 Servizio Stadio

La fermata di riferimento in zona Stazione è STAZIONE VALFONDA.