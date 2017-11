Cantieri Tramvia a Santa Maria Novella: Fiume in piena, alla Stazione

Palazzo Vecchio invita a lasciare l'auto fuori dal centro storico

Modifiche di rilievo per i cantieri della Linea 3 in piazza della Stazione e della Linea 2 in viale Belfiore, Palazzo Vecchio ha parlato nelle scorse ore di "importanti ripercussioni sulla circolazione della zona".



"Questa mattina sono stato alla Stazione per verificare di persona lo stato attuale della viabilità. La situazione è apparsa già subito critica, in particolar modo in via Fiume.. era ovvio, non poteva essere diversamente" commenta sui Social Massimo Milli vicesegretario Faisa Cisal.



Siamo stati alcune ore sul posto monitorando il filtro creato all'altezza di Largo Alinari dove i mezzi deviano su via Fiume e piazza Adua.

Auto e furgoni indugiano sull'intersezione chiedendo informazioni ai vigili. Gli scooteristi aggirano l'ostacolo ma restano poi bloccati all'altezza della rotonda chiusa.

Intenso il traffico che arriva da piazza dell'Unità d'Italia, provenienza San Lorenzo - Cappelle Medicee e via Cerretani.

A lamentarsi molti pedoni che attraversano l'area cercando un varco dove possibile, senza utilizzare il sottopasso ritenendolo inutile a raggiungere i luoghi di destinazione.



Per realizzare i binari e gli scambi nell’area della rotonda della piazza è stato interrotto il flusso rotatorio, in particolare quello dei veicoli in arrivo da Nazionale-Alinari che non possono più raggiungere direttamente le scalette e via Santa Caterina da Siena.

L'avviso dell'assessore Giorgetti “Il nuovo assetto della circolazione elimina i blocchi del traffico intorno alla rotatoria ma potranno verificarsi criticità in piazza Adua che diventa lo snodo della nuova viabilità” in piazza un presidio fisso della Polizia Municipale che intensificherà la presenza nella zona della stazione.

“Siamo arrivati al rush finale delle opere civili delle due linee – ha detto l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti –. L’ampliamento del cantiere nella zona della stazione rappresenta una ulteriore criticità in una zona che presenta numerose difficoltà di circolazione, non tutte imputabili ai lavori della Tramvia ma che questi ultimi hanno sicuramente acutizzato riducendo lo spazio a disposizione dei veicoli. Come Amministrazione comunale abbiamo lavorato e lavoriamo per tutelare in primis il trasporto pubblico. Per questo invito gli automobilisti che non hanno la necessità stringente di arrivare alla stazione di utilizzare i mezzi pubblici, soprattutto la Tramvia, e di lasciare l’auto nei parcheggi di struttura che si trovano ai confini della ztl come quello del Parterre o della Leopolda, collegati al centro dal bus e dal tram”.



Un appello che diventa pressante in vista delle domeniche dello shopping natalizio: “Già in passato, senza i lavori della tramvia, nei giorni festivi di dicembre si verificavano rallentamenti se non veri e propri blocchi in zona stazione e non solo. Adesso con i cantieri il rischio code diventa ancora più forte”.

Linea 3



Si amplia il cantiere in corrispondenza della rotatoria di piazza Stazione per realizzare i binari e gli scambi. Interrotto il flusso in uscita da via Nazionale e diretto verso le scalette della Stazione e via Santa Caterina con la chiusura della rotatoria.

Gli autorizzati in arrivo dal centro storico (via Cerretani) diretti in piazza Stazione-via Santa Caterina da Siena (tra cui alcune linee Ataf) dovranno obbligatoriamente proseguire a diritto fino a piazza Adua passando sulla corsia lato edifici di piazza Stazione per poi svoltare a sinistra utilizzando la corsia lato Palazzina Reale e transitare lungo l’ex pensilina per tornare verso la piazza lato scalette e quindi dirigersi in via Santa Caterina da Siena.

Gli autorizzati, tra cui le linee Ataf, che arrivano da via Nazionale in uscita dall’area della stazione una volta giunti in largo Alinari dovranno invece svoltare a destra percorrendo piazza della Stazione lato edifici e proseguire a diritto verso via Valfonda. Chi proviene sempre da via Nazionale ed è diretto verso piazza Stazione scalette e via Santa Caterina da Siena dovrà utilizzare il percorso via Fiume-Piazza Adua e poi transitare lungo l’ex pensilina per poi raggiungere via Santa Caterina da Siena. I veicoli provenienti dal parcheggio del Mercato Centrale dovranno utilizzare l’itinerario via Fiume-piazza Adua e da qui dirigersi verso in via Valfonda. Gli autorizzati potranno proseguire lungo l’ex pensilina per raggiungere piazza Stazione lato scalette e quindi via Santa Caterina da Siena.

Resta garantito l’accesso al kiss&ride per i mezzi non autorizzati Ztl da piazza Indipendenza attraverso il percorso via della Fortezza-via del Pratello-via Faenza-via Cennini-piazza Adua con uscita sempre da piazza Adua-via Valfonda.



Tutte le informazioni sulle deviazioni delle linee Ataf sono disponibili sul sito www.ataf.net



Linea 2



Da stasera a partire dalle 21 modifiche del cantiere in viale Belfiore. Si tratta della quarta fase dei lavori che prevedono la realizzazione dei binari nel tratto dalla curva che entra in via Guido Monaco a Palazzo Mazzoni

. I lavori si concentrano quindi nella parte centrale del viale da via delle Ghiacciaie a poco prima del semaforo dopo via Guido Monaco. Restano quattro corsie sui due lati del cantiere: due lato area ex Fiat per i veicoli provenienti da viale Redi-via Benedetto Marcello e diretti verso Porta a Prato; due lato centro per i veicoli in arrivo dal sottopasso e diretti sempre verso Porta a Prato. Le corsie torneranno adiacenti poco prima del semaforo sul viale Belfiore.

“Rispetto alla situazione attuale con il nuovo assetto dei cantieri la circolazione dovrebbe risultare più fluida – spiega l’assessore Giorgetti – perché viene eliminato un semaforo e le corsie da tre diventano quattro”.