Cantieri a Firenze nel 2018: strade, marciapiedi e piste ciclabili

​Ecco tutti gli interventi in programma

Per strade, marciapiedi e piste ciclabili un investimento da 20 milioni di euro. Sessantanove chilometri di strade da asfaltare e 37 chilometri di marciapiedi da risistemare nel 2018. A questi vanno aggiunti 27 chilometri di piste ciclabili (17 nuovi e 10 da manutenere). In totale gli interventi copriranno 133 chilometri per un investimento complessivo di 20 milioni e 100 mila euro.



Questo il dettaglio degli interventi, suddivisi per quartiere.

Quartiere 1

Strade e marciapiedi

Via del Proconsolo, Via San Giuseppe, Piazza dei Mozzi, Via Orsanmichele, Via Pellicceria,

Piazza della Repubblica, Via della Colonna, Piazza D'Azeglio, Via Niccolini, Via dei Serragli,

Via Micheli, Via Venezia, Via Modena, Via Cherubini, Via dei Guicciardini, Piazza San Marco

Via degli Arazzieri, Via Taddea, Via Panicale, Piazza Santo Spirito, Viale Galileo Galilei,

Viale del Poggio Imperiale, Piazza Nazario Sauro, Via Bellini, Via Santa Monaca, Via dei Gori,

Via dei Pandolfini, Via Porta Rossa, Piazza dei Giudici, Borgo Santa Croce, Viale Lavagnini,

Piazza della Libertà, Viale Matteotti, Via Cavour, Via Ridolfi, Via San Gallo, Via delle Ruote,

Via Bonifazio Lupi, Via Maragliano



Nuove Piste ciclabili

Lungo Mugnone (tra piazza Puccini e Indiano), Ex Manifattura Tabacchi, Lungarno Vespucci, Lungarno Zecca Vecchia, Lungarno Serristori, Ponte San Niccolò, Viale Redi (ultimo tratto verso piazza Puccini), Via delle Porte Nuove-Toselli

Piste ciclabili esistenti

Viale Redi



Quartiere 2

Strade

Via Gabriele D’Annunzio, Via Landucci, Via Don Verità,, Via Madonna delle Querce, Via Silvio Spaventa, Via Sirtori, Via Bolognese Vecchia, Viale Volta, Via Caselli, Via Centostelle, Via Caterina Franceschi Ferrucci



Marciapiedi

Via Pastrengo, Via del Pratellino, Via Elbano Gasperi, Via Cocchi, Via S. Gervasio, Via Spaventa,

Via Spano, Via Fibonacci, Viale Volta, Via Marconi, Via Arnolfo, Via Masaccio, Via Mannelli,

Via Varchi, Via Nardi, Via L. di Credi, Via Giotto, Via Tazzoli, Via Aretina Vecchia, Via del Ghirlandaio, Via Guerrazzi, Via Gelli, Viale M. Fanti, Via Fucini, Via P. della Mirandola, Via della Robbia, Via degli Artisti, Via La Farina, Via Sarpi, Via Amari, Via Capodimondo, Via Falcucci,

Via dell'Arcolaio, Via Mamiani, Via Ponterosso

Nuove Piste ciclabili

Viale Mazzini- Gramsci, Viale Calatafimi, via Scipione Ammirato- Colletta, Viale Segni

Via degli Artisti, Sottopasso Gignoro-Vitelli, Viale Gramsci-Amendola, Via del Ponte Rosso

Piste ciclabili esistenti

Lungarno Colombo-Lungarno Moro, Viale Valcareggi-Viale Paoli, Viale Fanti, Via Mamiani,

Viale Malta, Via De Sanctis



Quartiere 3

Strade

Via Senese, Via Datini, Via delle Campora,, Via San Felice a Ema, Via Coluccio Salutati,

Via di Rusciano, Via Benedetto Fortini



Marciapiedi

P.zza Francia, Via Belgio, Via De Filippi, P.zza Bacci, Via Fortini, Via Torre del Gallo, Via del Pian de' Giullari, Via di San Felice a Ema, Via Villamagna, Via Senese, Via Buodelmondi, Via di Ripoli, Via di Rusciano, Via Coluccio Salutati, Via Marsuppini, Via Giampaolo Orsini, L.no Ferrucci, Via Silvani, Viale Tanini, Via Chiantigiana, Via Ciolini, Via Senese, Via Accursio

Nuove Piste ciclabili

Via del Cimitero del Pino, Via Villamagna, Viale Europa, Via Erbosa, Via Livenza

Piste ciclabili esistenti

Viale Europa (tra Cimitero Pino e via San Marino), Viale Croce

Quartiere 4

Strade

Via dell’Argingrosso, Via del Saletto, Via Corcos, Via Baldovinetti, Via Santa Maria a Cintoia,

Via Sernesi, Via degli Arcipressi, Via Palazzo dei Diavoli, Via Maccari, Via Altamura



Marciapiedi

Via del Pollaiolo, Via Baccio da Montelupo, Via S.Maria a Cintoia, Via Segantini,, Via Pietro di Cosimo, Via di Soffiano, Via Duccio di Boninsegna, Via Bartolomeo della Gatta, Via di Scandicci,

Via Pisana, Via del Caparra, Via del Cronaca, Via Canova, Via Sernesi, Viale Piombino, Via dell'Olivuzzo, Via Domenico Veneziano

Nuove Piste ciclabili

Via Sernesi, Via Pampaloni, Via Lunga, Lungarno del Pignone



Quartiere 5

Strade

Via Montegrappa, Via delle Serre , Via delle Gore, Chiuso Dè Pazzi, Via della Pietra, Viale XI Agosto,Via del Pergolino, Via Fabbroni interno, Via Pigafetta, Via Ramusio, Via Corsali,

Via Pegolotti, Via Santucci, Via Corbizi, Via Sigoli, Via Buonaccorsi,Via Saverio, Via Zeno,

Via Traversi, Via Lippi e Macia, Via Pietro Della Valle, Via del Massaio



Marciapiedi

Via Baracca, Via Tagliaferri, Via Rosselli Cecconi, Via G. Grandi, Via M. Ulivelli, Via Sestese, Via S. Allende, Via delle Tre Pietre, Via Balducci Pegolotti, Via Angiolino dei Corbizi, Via Santucci, Via Corsali, Via Fratelli Zeno, Via Francesco Saverio, Via G.B. Ramusio, Via S. Sigoli,

Via L. Traversi, Via F. Buonaccorsi, Via Savorgnan di Brazza, Via A.Pigafetta, Via F.Brancacci, Via Forlanini, Via dello Steccuto, Via Michelazzi, Via Becciolini, Via Console, Via F. Grifeo,

Via E. Spinucci, Via L. Caldieri, Via Molise, Via Morosi, Via Baracchini

Nuove Piste ciclabili

Via della Torre degli Agli, Via Baracchini, Via Baracca, Via di Novoli (fronte ex Ciminiera Fiat)

Nuova pista Novoli ovest, Via Mariti, Ponte sul Mugnone, Via Piemonte, Viale dei Cadorna, Via Poliziano, Via Leone X, Via Ruffini- via Abba

Piste ciclabili esistenti

Viale Corsica