Campi di Marte, Sport Cibo di strada dal 7 al 9 aprile

​Presentata la prima edizione dall'assessore allo sport Andrea Vannucci e dal presidente del quartiere 2 Michele Pierguidi

Il 7, l'8 e il 9 aprile 2017 l'area sportiva adiacente lo stadio Artemio Franchi si trasforma in un villaggio di sport e golosità!

“Una nuova iniziativa che mi auguro possa diventare un appuntamento classico di primavera. Un'occasione – sottolinea l'assessore allo sport Andrea Vannucci – per coniugare aspetti, pratiche e passioni che stanno molto a cuore a questa città: movimento, attività fisica e buon cibo. In piazzale Campioni del '56, tra la Maratona dello stadio Artemio Franchi ed i campini della Fiorentina, da venerdì 7 a domenica 9 aprile ci saranno dimostrazioni e prove di tante associazioni sportive del quartiere 2. In più uno spazio sarà destinato al volontariato ed un altro al buon cibo. Grazie a questa manifestazione è stato installato un defibrillatore che sarà a disposizione della cittadinanza”.

“Gli organizzatori hanno lavorato molto bene per realizzare questa manifestazione. Positivo è il coinvolgimento di tutte le società sportive del territorio. L'installazione del defibrillatore – aggiunge il presidente del quartiere 2 Michele Pierguidi – è un bel segnale per la città. Sarà una bellissima festa dello sport. Istruttori qualificati aiuteranno i bambini ad intraprendere una nuova disciplina agonistica. In più gli stand gastronomici proporranno delle eccellenze dal punto di vista del gusto e dei sapori. Inoltre, solo domenica 9 aprile, torna “Cantine in piazza” accanto a “Campi di Marte, Cibo e Sport”. Tra via Manfredo Fanti e viale Pier Luigi Nervi ci sarà un mercatino, giunta alla terza edizione, che si sposta da piazza Franco Nannotti. Sempre domenica prossima, allo stadio Ridolfi alle 18, si svolgerà anche la partita a sfondo benefico “Indietro Nessuno” a conclusione di un lungo week-end”.

Sarà una tre giorni dedicata alle famiglie, con il patrocinio del Comune di Firenze e del Quartiere 2,

dove grandi e piccini avranno la possibilità di provare tante discipline sportive diverse,

accompagnati da veri professionisti di ciascuno sport.

Saranno coinvolte associazioni sportive di basket, volley, danza, atletica ma anche skate, arti marziali, nordic walking e ancora tennis, ginnastica, rugby e baseball insieme a varie associazioni di volontariato.

A scendere in strada non sarà solo lo sport, ma anche il cibo, rappresentato da 10 food truck tra migliori in Italia.

A loro il compito di servire continuamente vero street food!

Campi di Marte sarà un’occasione di divertimento, ma anche di solidarietà. L'evento è organizzato, in collaborazione con gli operatori commerciali, l'associazione “Cavolo a merenda” e la cooperativa Orologio 2.0, in occasione della donazione di un defibrillatore elettrico al Quartiere 2 di Firenze.