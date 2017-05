Campi Bisenzio: le prime Rsu in un'azienda tutta cinese

La prima Rappresentanza sindacale unitaria eletta all'interno di una società con la maggioranza dei dipendenti di etnia cinese e proprietà cinese, Borse & Borse Srl

Il 27 aprile 2017 si sono svolte le elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria della Società Borse & Borse SrL di Campi Bisenzio (FI) Società con maggioranza dei lavoratori di etnia cinese e proprietà cinese. Elezioni che ha visto una massiccia partecipazione dei lavoratori ed in cui sono risultati elette 3 RSU della Lista UIL TEC, di cui una lavoratrice italiana Signora Patrizia Artale e due lavoratori cinesi Signori Xu Yilong e Jin Xisheng.

Tale evento rappresenta un'importante passo nel progetto di integrazione sociale e sindacalizzazione che la UIL TEC porta avanti e che ci vede impegnati nella diffusione dei diritti dei lavoratori, della conoscenza del ruolo del Sindacato e del rispetto delle norme di Contratto Nazionale e di legge compreso ogni diritto nascente dalla correttezza contributiva (disoccupazione, malattia, infortunio, sostegno al reddito, pensione ecc.). Particolare importanza è sempre stata data alla salubrità dei luoghi di lavoro e, per conseguenza, al rispetto della salute dei lavoratori; questioni queste che riteniamo parallele e complementari al lavoro che la Regione Toscana porta avanti nella costante sensibilizzazione dei datori di lavoro anche mediante verifiche ispettive mirate alla corretta applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza. Progetti che, ad avviso di chi scrive, se non sviluppati sia verticalmente, mediante le verifiche istituzionali, sia orizzontalmente, mediante la sensibilizzazione e l'integrazione dei lavoratori, rischiano di non produrre in pieno gli effetti sperati.

L'elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria rappresenta, oltre che un momento di integrazione e di democrazia, un importante punto di arrivo ed interviene all'interno di un processo di conoscenza e diffusione sindacale che ci ha visto prima operare con la Rappresentanza Sindacale Aziendale e oggi con la RSU ed è la prima Rappresentanza Sindacale Unitaria Eletta all'interno di una Società con la maggioranza dei dipendenti di etnia cinese e proprietà cinese.

Elezioni che sono state possibili sia per il lavoro di sensibilizzazione, informazione, partecipazione ed integrazione che il Sindacato UIL TEC ha portato e porta avanti con i lavoratori della Società Borse & Borse SrL – che attualmente ha in forza 160 lavoratori - sia per il rispetto che la medesima Società ha verso i diritti dei Dipendenti che del resto sono la forza dell'azienda. Società che ha ricevuto la visita del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi proprio a dimostrazione che l'impegno profuso nel rispetto dei lavoratori è da assumere come modello di integrazione sociale.