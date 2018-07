Calici di Stelle: la Toscana brinda nelle piazze e nei borghi delle Città del Vino

Dal 2 al 12 agosto torna l’evento estivo più atteso dell’enoturismo italiano

Calici di Stelle nasce dall’idea di trasformare il periodo più poetico delle notti d’estate in un’occasione di promozione dell’enoturismo italiano. Per questo le Città del Vino, che riunisce oltre 430 Comuni, e il Movimento Turismo del Vino, hanno unito le loro forze per regalare in tutta Italia con eventi diversi regione per regione una serie di iniziative dal 2 al 12 agosto. Nelle piazze e nelle cantine dalla Val d'Aosta alla Sicilia gli eno-appassionati sono protagonisti del brindisi più atteso dell'estate. Il cuore ideale della manifestazione è nell’incontro tra vino e cultura, declinata in eventi, design e arte. Il programma dettagliato, e in continuo aggiornamento, degli eventi Calici di Stelle nelle piazze delle Città del Vino e nelle cantine del Movimento Turismo del Vino è consultabile sui siti www.cittadelvino.it e www.movimentoturismovino.it

«Celebriamo le stelle a partire da quella più importante per il vino, il Sole – spiega il presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Violante Gardini – con questo evento vogliamo sottolineare una vera e propria immersione nei colori delle sere di agosto con una visuale privilegiata delle stelle dai vigneti, privi di inquinamento luminoso, accompagnata dalla musica e dai balli dell’estate, la congiunzione ideale per assaggiare i vini delle nostre aziende».

Ecco gli appuntamenti previsti finora in Toscana

CAPALBIO (Grosseto) - 6 agosto, dalle ore 18:00 alle ore 24:00. In Piazza Magenta e Piazza Carlo Giordano, degustazioni e accompagnamento musicale. INFO: tel. 0564 896611 - 0564 897722 - ufficioturisticocapalbio@gmail.com -

CARMIGNANO (Prato) - 4/5 e 9/10 agosto. Dalle ore 20:00 alle ore 24:00. L'antica Rocca di Carmignano ospita anche quest'anno Calici di Stelle. Nei giorni 4 e 5 e 9 e 10 agosto, la Pro Loco organizza quattro serate in cui si potranno sorseggiare gli ottimi vini del territorio accompagnati da stuzzichini, formaggi, gelati, biscotti e piatti preparati dai ristoratori locali. Da non dimenticare la possibilità di osservare il cielo stellato con la guida degli astrofili, laboratori pensati appositamente per bambini e mostre fotografiche. Ogni serata sarà piacevolmente accompagnata da musica dal vivo. L'ingresso ha un costo di 2 euro, i bambini sotto il 12 anni entrano gratis, ma vini e consumazioni sono a pagamento. INFO: tel. 055 8712468 - info@carmignanodivino.prato.it - www.carmignanodivino.prato.it “E’ una festa per enonauti esperti e per neofiti – ricorda il presidente Carlo Attucci, assieme agli altri membri del consiglio impegnati da settimane e con i quaranta e passa volontari già pronti per le quattro sere – . E’ una festa per curiosi che sul vino (e i vini di Carmignano in particolare) vogliono saperne di più ma perfino per le famiglie. Quest’anno abbiamo anche uno sponsor in più, Allianza assicurazioni, oltre al sostegno confermato di Chianti Banca ”. Una festa adatta a chi anche solo vuole passare una sera e una notte al fresco con un panorama da sogno e lo sguardo che dal giardino della rocca medievale, contesa nei secoli da eserciti contrapposti, abbraccia tutta la piana tra Firenze, Prato e Pistoia. Una festa con le stelle in cielo da rimirare (sdraiati sul prato o davanti ad un telescopio accompagnati dagli esperti astrofili del gruppo “Margherita Hack” di Firenze), con i divertenti laboratori e giochi per bambini delle associazioni Cetra e Pandora, la mostra di fotografia di Marina Barbati presentata da Photolovers e una di pittura con Chiara Giorgi, oltre naturalmente alla musica dal vivo e l’enogastronomia, protagonista come sempre.

CASTELLINA IN CHIANTI (Siena) - 10/11/12 agosto. Dalle ore 9:00 alle ore 24:00. Mercatini artigiani a partire dalla mattina e nel tardo pomeriggio musica itinerante, punti di somministrazione di cibi e vini, apertura notturma del Museo Archeologico, osservazione guidata delle stelle, degustazione di olio extra vergine di oliva, apericena con vini bianchi, rosati e bollicine delle aziende agricole locali. INFO: tel. 0577 742338 servizio aggari generali; 0577 741392 ufficio turistico comunale - amministrazione@comune.castellina.si.it - ufficioturistico@comune.castellina.si.it

PITIGLIANO (Grosseto) - 10 agosto, dalle ore 20:00 alle ore 24:00. Degustazione di vini di produzione territoriale che si snoderà per le vie del centro storico con la presenza di postazioni in prossimità di ristoranti e trattorie ove saranno offerti anche prodotti culinari tipici del territorio. INFO: tel. 0564 617111 ufficio turistico - iat@comune.pitigliano.gr.it

TERRICCIOLA (Pisa) - 10 agosto, dalle ore 19:00 alle ore 24:00. Suggestiva serata nell'antico borgo di origine etrusca di Terricciola con degustazione di vini locali della provincia di Pisa e dei prodotti tipici della zona accompagnati da musica jazz e dalla magia della notte di San Lorenzo. INFO: 0587 656540 - info@comune.terricciola.pi.it - www.comune.terricciola.pi.it

SUVERETO (Livorno) - 10 agosto, dalle ore 19:00 alle ore 24:00. Percorso enogastronomico per le vie del borgo medievale con spettacoli musicali e di trasformismo, osservazione del cielo e delle stelle. INFO: tel. 0565828823 - 3401872019 - urp@comune.suvereto.li.it - www.comune.suvereto.li.it

CASTAGNETO CARDUCCI (Livorno) - 10 agosto, dalle ore 19:00 alle ore 24:00. Percorso itinerante gastronomico con degustazioni dei vini di Bolgheri, musica dal vivo, mercatino dell'artigianato artistico, astrofili, il tutto nel cuore del centro storico. INFO: tel. 0565744276

MONTEPULCIANO (Siena) - 10 agosto, dalle ore 17:00 alle ore 1:00. Calici di Stelle è il più importante evento di degustazione itinerante aperto a tutti, organizzato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, in collaborazione con il Comune di Montepulciano. Il 10 agosto Calici di Stelle ntorna puntuale come ogni anno ad allietare la notte di San Lorenzo con i suoi protagonisti: il Vino Nobile di Montepulciano Docg, il Rosso di Montepulciano Doc. Per l'occasione le Contrade del Bravìo delle Botti apriranno le proprie sedi ai visitatori per gustare i prodotti tipici della tradizione gastronomica locale in abbinamento ai vini di Montepulciano. Lungo le vie cittadine il Mercatino delle Arti e dell'Antiquariato, degustazioni itineranti, concerti live sotto le stelle e esibizione del gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano in Piazza Grande. Calici di Stelle continua l'11 agosto nel centro Storico della Frazione di Valiano, a pochi chilometri dal centro di Montepulciano. INFO: tel. 0578717484 - ufficio@stradadelvinonobile.it - www.calicidistellemontepulciano.it

MASSA MARITTIMA (Grosseto) - 10 agosto, dalle ore 19:00 alle ore 24:00. La notte del 10 agosto sarà da scenario complice la magnifica cornice del centro storico di Massa Marittima, con degustazioni dei migliori vini delle Denominazioni di origine del territorio. INFO: tel. 0566902016 - 0566906554 - info@stradavino.it - www.stradavino.it

VINCI (Firenze) - 10 agosto, dalle ore 19:00 alle ore 24:00. Il Consorzio delle Colline di Vinci, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vinci, presenta un appuntamento estivo fisso: venerdì 10 agosto alle ore 19:00 Calici di Stelle. Nel suggestivo scenario del Borgo di Vinci, per una serata all'insegna del gusto, saranno allestiti 5 punti degustazione con vini di qualità prodotti nel territorio. Una passeggiata gustosa con musica dal vivo, osservazione delle stelle e tanti punti gastronomici di qualità. Quest'anno i vini tornano in degustazione all'interno del Castello dei Conti Guidi, sede del Museo Leonardiano, con ingresso gratuito. Presso la Villa Il Ferrale, dove si potrà anche ammirare la mostra "Leonardo e la pittura", degustazione del Vin Santo Doc delle aziende associate. Le stesse, ormai fin dalla prima edizione, espongono i loro prodotti. Più di trenta vini in degustazione con il solo acquisto di un bel calice in vetro serigrafato, a ricordo di una magica serata estiva. Il calice potrà essere acquistato al costo di euro 9,00 e darà diritto a 6 assaggi, a scelta tra i trenta vini in degustazione, e ad una scheda delle aziende associate per usufruire di uno sconto del 10% sugli acquisti fatti direttamente in fattoria, all'accesso gratuito ai punti di osservazione del Gruppo Astrofili e al passaggio in navetta fino alla Villa Il Ferrale. INFO: tel. 057156175 - 3403929522 - 0571933285 - info@collinedivinci.com - calicidistelleavinci@gmail.com - www.collinedivinci.com - www.facebook.com/collinedivinci/

GAIOLE IN CHIANTI (Siena) - 12 agosto, dalle ore 19:00 alle ore 24:00. Degustazione vini e prodotti tipici del territorio ed esposizione articoli di artigianato locale con accompagnamento musicale. INFO: tel. 0577749411 Ufficio turistico - ufficioturistico@comune.gaiole.si.it

CAMPIGLIA MARITTIMA (Livorno) - 10 agosto, dalle ore 21:00 alle ore 24:00. Nella suggestiva cornice delle piazze e dei vicoli del borgo medievale di Campiglia Marittima si articola un itinerario tra i profumi e i sapori del vini e dei prodotti tipici della Val di Cornia. Prevista l'osservazione di stelle e pianeti con il telescopio a cura dell'Associazione Astrofili di Piombino. INFO: tel. 0565837201 / 2014 - n-pietroboni@comune.campigliamarittima.li.it

SAN CASCIANO DEI BAGNI (Siena) - 11 agosto, dalle ore 21:00 fino a tarda notte. Percorso enogastronomico con degustazioni di prodotti locali nelle quattro Contrade. Esibizione del gruppo musicale Zastava Orkestar, che proporrà musiche popolari etniche in un concerto itinernte. Eventi, degustazioni e intrattenimenti a cura delle associazioni Pro Loco presenti sul territorio che allestiranno e programmeranno in diverse forme questo atteso appuntamento. INFO: tel. 057858141 - prosancascianobagni@virgilio.it - www.comune.sancascianodeibagni.siena.it

TERRANUOVA BRACCIOLINI (Arezzo) - 10 agosto 2018, dalle ore 20:00 alle ore 24:00. Anche quest'anno a Campogialli si terrà Calidi di Stelle. Nella serata delle stelle cadenti, in una delle frazioni più suggestive ai piedi del Pratomagno e vicino alla Strada Setteponti, saranno in degustazione oltre 100 etichette scelte tra le migliori della Strada del Vino Terre d'Arezzo e dei Vignaioli della Settepontipresentate dall'associazione sommelier AIS. Saranno allestiti spazi per la degustazione con prodotti tipici e i ristoranti del territorio e spettacoli musicali. Costo a persona: euro 18,00; per il ragazzi sotto i 10 anni euro 10,00. Posti limitati. Si consiglia la prenotazione. INFO: tel. 0559738828 - infoturismovaldarno@gmail.com - www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it

SIENA - 10 agosto, dalle ore 21:00 alle ore 24:00. Degustazione di vini presso la Loggia dei Nove in Palazzo Pubblico, a cura di AIS, FISAR e Città del Vino. Osservazione delle stelle con il gruppo Astrofili di Siena. Degustazione di vini anche presso la Fondazione Monte dei Paschi, in via Banchi di Sotto, a cura di Enoclub Siena. INFO: tel. 0577292420 - museocivico@comune.siena.it - www.comune.siena.it

POGGIBONSI (Siena) - 10 agosto, dalle ore 21:30 alle ore 24:00. Degustazione di vini e prodotti tipici locali accompagnata da intrattenimento musicale e osservazione astronomica del cielo, presso la Piazza d'Armi del Cassero della Fortezza Medicea. INFO: tel. 0577986265 - turismo@comune.poggibonsi.si.it - www.comune.poggibonsi.it

CASTIGLIONE D'ORCIA (Siena) - 9, 10 e 11 agosto, dalle ore 19:00 alle ore 01:00. Nella magica Val d'Orcia arte e cultura si sposano con il vino. Il programma prevede l'inaugurazione della manifestazione alle ore 18:00 con un cooking show, street food con piatti Doc Orcia; esposizione prodotti, area bambini con gli antichi giochi di legno, laboratori con la piccola Fattoria Forte. Concerto della cantante soprano Gaia Matteini, con Musica d'Estate tra Sogni e Stelle. Degustazioni guidate a cura di Onav. Dalle ore 20:00 banchi di degustazione dei produttori di vino Orcia. "Lumen" spettacolo di teatro ed esposizioni di moto d'epoca. Aspettando Calici il 9 agosto alle orer 22:00 in Piazza della Fontana Grande, concerto dei Leggera Electric Folck Band. INFO: tel. 3932928956 - alicerossi80@gmail.com - www.comune.castiglionedorcia.siena.it

CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena) - 9 e 10 agosto, dalle ore 19:00 alle ore 24:00. Anche quest'anno Castelnuovo Berardenga raddoppia l'appuntamento per la notte di San Lorenzo. Per due giorni il centro storico di Castelnuovo accoglie centinaia di appassionati del vino per il brindisi più atteso dell'estate. La festa si apre giovedì 9 agosto con "A cena in terra Berardenga", una cena raffinata realizzata con i ristoranti locali e l'Associazione Classico Berardenga. Venerdì 10 agosto l'appuntamento è con il classico Calici di Stelle, dove le migliori aziende agricole, la degustazione dei vini e dei prodotti tipici, la musica lo spettacolo e l'arte, uniscono il buon bere alla magia del territorio, sotto le stelle. Una occasione unica per vivere il centro storico, il parco di Villa Chigi e la Torre dell'Orologio con visita in notturna, in un clima di festa insieme ad un ottimo bicchier di vino. INFO: tel. 0577351337 - ufficio.turistico@comune.castelnuovo.si.it

SAN GIMIGNANO (Siena) - 10 agosto, dalle ore 21:00 alle ore 23:00. Presso la Rocca di Montestaffoli sarà organizzata una degustazione dei vini di San Gimignano a cura del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, coinvolgendo un ampio numero di produttori. In questa occasione sarà possibile visitare il Centro Vernaccia di San Gimignano Wine Experience La Rocca. La degustazione sarà accompagnata dal concerto Premio Spazio d'Autore 2018 con artisti finalisti della New Genetarion e big fella canzone d'autore italiana. INFO: tel. 0577940008 - info@sangimignano.com - www.sangimignano.com

MONTESPERTOLI (Firenze) 10 agosto, dalle ore 20:00 alle ore 24:00. La manifestazione che si terrà a Montespertoli in Piazza Machiavelli, prevede la degustazione di prodotti tipici locali abbinati ai vinidi Montespertoli. Per tutto l'arco della serata è previsto un intrattenimento musicale. INFO: Ufficio Cultura, Viale Matteotti 42, tel. 0571600230 - p.pratelli@comune.montespertoli.fi.it - www.comune.montespertoli.fi.it