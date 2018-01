Tutti gli eventi dell'Autodromo

Con la disputa della sesta edizione della Mugello GP Run, in programma domenica 21 gennaio, si apre ufficialmente la stagione sportiva 2018 del circuito.

Il clou del calendario è rappresentato, naturalmente, dal Gran Premio d'Italia in programma nel weekend 1-3 giugno, ma numerose sono gli appuntamenti sia per le due che per le quattro ruote.