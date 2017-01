Nove da Firenze: la festa da Burde per i 20 anni del primo giornale on line cittadino

Foto di Alessandro Zani

La storica trattoria di via Pistoiese ha ospitato la presentazione del Calendario 2017, realizzato in collaborazione con l'Associazione Esercizi Storici Fiorentini. Ospite d'onore il presidente del Consiglio regionale toscano, Eugenio Giani

FOTOGRAFIE — Lo storico locale fiorentino sulla via Pistoiese ha ospitato la presentazione del Calendario 2017 di Nove da Firenze. Dodici scatti d'autore realizzati da Alessandro Rella, fotografo del nostro giornale e curatore della Rubrica "Spettacolo" interamente dedicati agli Esercizi Storici Fiorentini seguendo una selezione effettuata dallo stesso Rella.

Il direttore Nicola Novelli, la Redazione ed i numerosi ospiti hanno preso parte ad una serata conviviale alla quale hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale toscano, Eugenio Giani e Gherardo Filistrucchi, presidente dell'Associazione degli Esercizi Storici Fiorentini oltre ad una rappresentanza degli esercenti tradizionali del capoluogo toscano.

Ha sottolineato Nicola Novelli: "Anche quest'anno Nove da Firenze, dal 1997 il primo giornale on line della città, ha voluto offrire ai propri lettori il Calendario on line 2017, dedicato interamente all'Associazione Esercizi Storici, Tradizionali e Tipici Fiorentini, nata nel febbraio 2013, riunisce circa 60 aziende storiche fiorentine formate da artigiani, commercianti, attività ricettive, della ristorazione e dell’enogastronomia che, iscritte nell’Albo degli Esercizi Storici istituito dal Comune nel 1999, hanno deciso di riunirsi in Associazione per tutelare le proprie attività storiche e farle riconoscere quale patrimonio culturale, sociale e caratteristico della città di Firenze. Dedicare alle botteghe storiche il Calendario on line 2017 di Nove da Firenze, per dare risalto alla "Fiorentinità", come accaduto con il Calcio Storico Fiorentino nel 2016, grazie alle foto di Monica Caleffi ed ancor prima con gli scatti di Filippo Tomasi per le modelle fotografate assieme ai prodotti tipici del territorio".

Il presidente Gherardo Filistrucchi si è subito mostrato entusiasta "La nostra opera è continua e costante. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato una maggiore comunicazione tra i nostri iscritti anche attraverso quegli strumenti digitali che internet ha introdotto. Basti pensare che in questo momento coloro che sono rimasti a lavoro hanno possibilità di seguirci e commentare o chattare con noi. Internet è il futuro ed è imprescindivbile dalle nostre attività che restano radicate nella tradizione". Una tradizione che prosegue in ambito familiare come ha ricordato il padrone di casa che da 4 generazioni porta avanti la filosofia della famiglia "Burde è una attività che offre soddisfazioni, abbiamo deciso di proseguire l'attività di famiglia non senza difficoltà, ma con grande passione che speriamo di trasmettere ogni giorno ai nostri ospiti con il nostro servizio ed i nostri prodotti".

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani ha commentato "Ogni iniziativa che abbraccia la fiorentinità è per noi un bel simbolo di appartenenza e di sopravvivenza delle nostre origini. Origini che ritroviamo anche nelle pagine di Carlo Lorenzini sulle strade battute dal suo, e nostro, Pinocchio, ma anche dagli stornelli di Riccardo Marasco con la sua "Firenze bottegaia". Nella storia di Firenze "esser preso a bottega" era una esperienza straordinaria, vissuta da numerosi artisti del Rinascimento attraverso maestri di mestiere che hanno formato altrettanti geni dell'arte. Ringrazio tutti gli esercenti che mantengono viva la peculiarità della loro professione dove ciascuno si contraddistingue con il proprio prodotto e la propria attitudine. Ritengo significativo che questa iniziativa sia sostenuta da Nove da Firenze - ha aggiunto Eugenio Giani - che rappresenta a Firenze una Testata giornalistica online di grande vitalità e spessore; oggi la rilevanza di un quotidiano ce la fornisce Google, e non potete immaginare quante volte effettuando la ricerca di un argomento di attualità attraverso il più grande motore di ricerca mi trovi a visualizzare le pagine del quotidiano locale nato nel gennaio del 1997".

Alessandro Rella ha proposto alla Redazione il desiderio di immortalare sul Calendario "La sensazione che prova il cliente entrando in un esercizio storico, far toccare con mano il prodotto offerto respirarndone il colore" non si è orientato alla sola storicità dell'esercizio, ma alla sua tipicità unica.

"Nelle 48 ore trascorse per il centro cittadino a fotografare ho scoperto realtà stupende, fedeli alla loro dimensione di antiche botteghe. Ho conosciuto persone fantastiche, preparatissime come non si trovano più, alla vecchia maniera. Con ognuno mi sono intrattenuto a parlare, ad ammirare il loro lavoro e scoprire il rapporto che esiste con i clienti".

L'impaginazione di Cecilia Chiavistelli, grafica e redattrice di Nove da Firenze, incornicia la pubblicazione online eseguita da parte del nostro provider Aperion.



Aggiornate il desktop con il nostro calendario scaricabile liberamente on line, anche come salva-schermo e Buon 2017.