Caldo da codice rosso, le temperature restano elevate

Anche domani codice rosso per le temperature elevate

Prosegue l'ondata di caldo a Firenze. La Protezione Civile del Comune annuncia anche per domani, mercoledì 14 giugno, il codice rosso per le alte temperature: le massime percepite al sole potrebbero sfiorare, secondo le previsioni, i 39 gradi (con 12 ore di ‘disagio caldo’).



Il Vademecum in caso di temperature elevate

Sempre validi i consigli per la popolazione, non solo anziani, bambini e soggetti fragili, che sono a disposizione sul sito della protezione civile.



Informazioni anche su: http://www.biometeo.it/