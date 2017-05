​Calcio Storico 2017: procedure di accreditamento

Da questa edizione a disposizione un portale ed un modulo di richiesta on line

Per l’edizione 2017 del Calcio Storico Fiorentino le richieste di accredito stampa dovranno essere presentate esclusivamente online, compilando la richiesta presente a questo indirizzo: http://calciostoricofiorentino.it/accredito_stampa

A partire da lunedì 15 maggio sarà possibile accreditarsi per le due semifinali del 10 ed 11 giugno. Le richieste pervenute attraverso altre modalità o successive alla data del 30 maggio non verranno prese in considerazione.

Si ricorda inoltre che saranno accreditati soltanto giornalisti in possesso di un tesserino professionale in corso di validità.

Per i fotografi si richiede la presentazione di un documento (es: visura camerale) che attesti la qualifica di professionista.

I giornalisti, i fotoreporter, i cineoperatori, anche Free Lance, e gli operatori radiofonici che lavorano in modo autonomo, sprovvisti di tesserino rilasciato dall'albo professionale, dovranno allegare copia della richiesta di accredito formulata da una testata giornalistica o telematica registrata presso il tribunale di competenza territoriale.

L'accredito non è da ritenersi valido senza aver ricevuto un'email di conferma dall'Ufficio Stampa del Comune di Firenze entro il 6 giugno.

La prima partita è in programma sabato 10 giugno e vedrà opposti i Verdi di San Giovanni contro i Rossi di Santa Maria Novella. Nella seconda gara, domenica 11 giugno, scenderanno in campo i Bianchi di Santo Spirito contro gli Azzurri di Santa Croce.

Per la Finale di sabato 24 giugno verranno riaperti i termini per l'accredito lunedì 12 giugno. Si dovrà nuovamente inviare la richiesta, con le medesime modalità utilizzate per le semifinali e saranno accettate le richieste che perverranno entro, e non oltre, domenica 18 giugno.

L'accredito non sarà da ritenersi valido senza aver ricevuto un'email di conferma dall'Ufficio Stampa del Comune di Firenze entro il 21 giugno.

For the 2017 edition of the Calcio Storico Fiorentino, press applications must be submitted exclusively online at the following application form: http://calciostoricofiorentino.it/accredito_stampa

Starting from Monday, May 15th, you can send the mail to accredit for the two semi-finals of 10 and 11 June. Applications received by other means or after May 30th will not be accepted.

It should also be remembered that only journalists who are in possession of a valid professional press card will be granted press credentials.

For photographers it is necessary to submit a valid document certifying the professional qualification.

Journalists, photojournalists, cameramen, including free lance, and radio journalists who work autonomously without a card issued by the professional register, will have to enclose a copy of their press application issued by a newspaper or an online newspaper registered at the Court of territorial competence.

Press credentials will not be considered valid unless you have received an email of confirmation from the Press Office of the Municipality of Florence by June 6th.

The first match is scheduled on Saturday, June 10th between the Greens of San Giovanni and the Reds of Santa Maria Novella. In the second match on Sunday, June 11th, the Whites of Santo Spirito will be on the field against the Azzurri of Santa Croce.

For the Final on Saturday, June 24th, the terms for press credentials will be reopened on Monday, June 12th. You will have to send the application again, through the same procedure used for the semi-finals and the applications that will be received by and not later than Sunday, June 18th will be accepted.