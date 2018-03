Calcio Balilla: grande successo per il 3° Torneo “Il Sabato del Boschetto”

foto estratta da facebook

Il resoconto della Kermesse promossa dall’associazione C - Dart Biliardino Firenze

Il 24 Marzo si è svolto al Circolo il Boschetto di via di Soffiano 11, il 3° Torneo denominato il Sabato del Boschetto. Iniziativa che dal 2017, tutti gli ultimi sabati del mese, anima i pomeriggi dedicati al biliardino in Città, con premi gastronomici in palio.

La giornata è stata caratterizzata dalla grande partecipazione di giocatori di tutta la Toscana, ben 26 coppie e da un livello altissimo di gioco che pone la nostra regione nell’elite del panorama nazionale.

Le coppie partecipanti sono state divise nei gironi A, B, C, D, le prime 4 coppie di ogni girone venivano ammesse agli ottavi di finale della fascia “A” fino ad arrivare alle due finali primo e secondo/posto e terzo/quarto posto, piazzamenti che garantivano i premi

Le coppie arrivate dal 5° posto in giù - dei gironi A, B, C, D - davano invece impulso al tabellone tennistico della fascia “B”, che sanciva i primi tre posti utili per i premi.

Di seguito le classifiche:

Fascia “A”

1 Alessio - Chiara

2 Giuseppe - Salvatore

3 Gianluca - Samuel

4 Tonino - Maurizio

La finale primo e secondo posto è disponibile sul canale youtube Biliardino e Calcio Balilla https://youtu.be/VpqHRwQWzVI

Fascia “B”

1 Giancarlo - Yuri

2 Gino - Angelo

3 Angelo - Di Marco

Il prossimo Torneo è fissato per Sabato 28 Aprile, la quota d’iscrizione garantisce l’accesso al Torneo e la spaghettata.

Per info pagina facebook: C-Dart ASD Calcio Balilla e Calcino Firenze - Tel. 3388020186