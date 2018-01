Calcio Balilla 2018, iniziative in Città

​Torna il sabato pomeriggio del Boschetto, “caccia aperta alla coppia del mare Falzarano - Filippi”

Dopo il successo della stagione 2017 l'Associazione C - Dart Biliardino Firenze ha deciso di riproporre "il Sabato pomeriggio del Boschetto". Dal 27 Gennaio 2018, e poi a seguire ogni ultimo sabato del mese fino a giugno 2018, al Circolo Il Boschetto di Via di Soffiano 11 torna il Torneo dedicato al Calcio Balilla. Apertura iscrizioni ore 15:00, inizio torneo ore 15:45 - presso la Sala grande del piano terra.

Di seguito le parole del presidente dell'Associazione C-Dart Bruno Ciaccheri: “Non potevamo non riproporre questo Torneo che nella scorsa stagione ci ha posto all’attenzione del movimento regionale, coinvolgendo numerose coppie per tutti i suoi appuntamenti in programma. Una manifestazione la cui formula prevista è stata capace di riservare premi per i migliori giocatori della Toscana, ma anche per gli appassionati in genere, che comunque hanno potuto partecipare e vincere nel girone di seconda fascia. Nel 2017 si è registrata la partecipazione di coppie fiorentine, ma anche pratesi empolesi e della Versilia. A proposito di quest’ultime vale la pena citare la coppia Falzarano - Filippi che ha trionfato 4 volte sulle 6 edizioni a cui ha partecipato, arrivando sul secondo gradino del podio nella restante partecipazione. Per cui è aperta la caccia alla coppia del mare, chi avrà voglia di provarci li troverà, ci contiamo, sabato 27 Gennaio al Circolo il Boschetto”

Torneo di Calcio Balilla a coppie fisse - Quattro calcini Fas Illuminati - Regolamento UISP tre tocchi- Massimo 24 coppie. La finale sarà registrata e pubblicata su nostro canale youtube.

Ulteriori informazioni: www.c-dart.it - pagina facebook C-Dart ASD Calcio Balilla e Calcino Firenze

Bruno 3388020186 - Giuseppe 3280650485 - Massimo 3496857024 - Prevista la possibilità di parcheggio interno