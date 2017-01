Calcio balilla 2017: iniziative in città

Un Torneo mensile ed un evento nel centro di Firenze per gli appassionati

L'Associazione C-DART organizza "il Sabato pomeriggio del Boschetto". Dal 28 Gennaio 2017, e poi a seguire ogni ultimo sabato del mese, torneo di calcio balilla a coppie fisse al Circolo di Via di Soffiano 11.

In estate speciale evento di tre giorni che si svolgerà in una piazza del centro di Firenze - l'ipotesi più accreditata è piazza Strozzi - in collaborazione con l’Assessorato allo sport di Firenze.



Apertura iscrizioni al torneo ore 15:00, inizio torneo ore 15:45 - presso la Sala grande del piano terra.

Regolamento UISP tre tocchi - coppie fisse

Ulteriori informazioni: www.c-dart.it - Bruno 3388020186 - Giuseppe 3280650485 - Massimo 3496857024



Di seguito le parole del presidente dell'Associazione C-Dart Bruno Ciaccheri:

"Operiamo per promuovere l'attività del biliardino a Firenze e dintorni con la collaborazione delle Amministrazioni locali, affinché la nostra città abbia una realtà strutturata come Prato o la Versilia. Desideriamo ringraziare il Comune di Pontassieve per l’evento svolto nel dicembre scorso e l’assessore Vannucci del Comune di Firenze per quello che andremo ad allestire nell’estate 2017”.