​Cade ramo alle Cascine, controllato nel 2016: nessun ferito

Caduto un grosso ramo di albero all’interno del Parco delle Cascine senza alcuna conseguenza per persone e cose

Si tratta del ramo di una pianta di bagolaro, di lunghezza di oltre venti metri e di diametro di circa 30 cm nel punto di rottura. La pianta è ubicata nel V.le della Catena, fra le Pavoniere e la tramvia.

Il crollo è stato segnalato dal Reparto di Polizia Municipale all’ufficio tecnico di zona, che ha prontamente provveduto alla rimozione.



La pianta, che fu controllata nel 2016 senza rilevare segni di malattia o problematiche di sorta, è classificata in classe C (moderata) di propensione al cedimento e la prossima verifica è prescritta per l’anno 2018.



Sulla causa della caduta del ramo sono in corso gli accertamenti da parte degli specialisti del Comune