Cade distributore di profilattici: passante si frattura una gamba

L’episodio è avvenuto in piazza delle Cure

Intorno alle 13 di giovedì due operai stavano spacchettando un distributore di profilattici nuovo per poterlo poi installare sullo sporto della farmacia. Gli installatori però hanno fatto cadere il grosso erogatore sul marciapiede proprio mentre stava passando un pedone.



La gamba dell’uomo, un 34enne di Massarosa, è stata letteralmente schiacciata dal distributore. Portato in ospedale, è stato ricoverato nel reparto di ortopedia. Nei prossimi giorni l’uomo sarà sottoposto a un delicato intervento alla gamba per ricomporre la brutta frattura riportata. Anche in questo curioso incidente è intervenuta la Polizia Municipale che procede con i rilievi.