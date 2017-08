​Caccia: ritiro tesserini venatori presso gli Urp

Sarà possibile ritirare i tesserini venatori per la stagione 2017-2018

Da domani 10 agosto presso gli Uffici per le relazioni con il pubblico (Urp) del Comune di Firenze sarà possibile ritirare i tesserini venatori per la stagione 2017-2018. Il rilascio avverrà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30.



I cacciatori residenti nei Quartieri 1 (Centro storico), 2 (Campo Marte), 3 (Gavinana e Galluzzo) dovranno recarsi presso l’Urp del Parterre (cubo 4) in piazza della Libertà 12. I cacciatori residenti nei Quartieri 4 (Isolotto e Legnaia) e 5 (Rifredi-Novoli) avranno invece come riferimento l’Urp di Villa Vogel in via delle Torri 23.

Coloro ai quali non sia stato attribuito o riattivato il codice cacciatore o che non dispongano del tesserino prestampato dovranno rivolgersi all’Urp del Parterre durante il mese di agosto; da settembre sarà necessario rivolgersi agli uffici della direzione Attività economiche e turismo in piazza Artom 18.



Per la distribuzione dei tesserini venatori è stata attivata una collaborazione con le associazioni venatorie (Federcaccia, Arci Caccia e Anuu) che saranno di supporto agli operatori Urp. Gli Urp resteranno chiusi il 14 agosto.