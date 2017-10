Bullismo e prevaricazione giovanile: come riconoscere il pericolo

Il progetto “Soci@lMente” che verrà presentato il prossimo 28 novembre e si svolgerà presso il Liceo Virgilio di Empoli.

Un corso di formazione specifica sul bullismo destinato a docenti, dirigenti e personale scolastico è stato organizzato dalla Prefettura nell’ambito delle iniziative educative rivolte ai giovani.

“E’ giusto annunciare ora questa iniziativa – spiega il prefetto Alessio Giuffrida – proprio nei giorni in cui abbiamo assistito a un bruttissimo episodio in una scuola di Bagno a Ripoli”. Il prefetto si riferisce al caso dello studente disabile maltrattato da alcuni ragazzi e difeso da un compagno. “Una vicenda che dà umanamente molta amarezza – continua Giuffrida – ma che al tempo stesso ci fa capire, grazie al comportamento del giovanissimo studente arrivato in soccorso dell’amico, quanti spazi di manovra ci siano per le istituzioni di poter intervenire e far comprendere ai giovani che si vince solo comportandosi in modo civile e responsabile”.

Sotto questo profilo il ruolo della scuola è fondamentale e infatti la Prefettura è da anni in prima linea, anche sul fronte del bullismo, attraverso il comitato “Scuola Sicura Insieme” che organizza corsi formativi rivolti direttamente agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di Firenze e provincia. Il progetto “Soci@lMente” si differenzia dai precedenti perché a sedere sui banchi non saranno i giovani ma i docenti, i dirigenti scolastici e il personale ATA. A loro è infatti dedicato il corso, il primo di questo genere contro il bullismo (se ne è già tenuto uno contro le dipendenze giovanili). L’obiettivo è quello di far acquisire quelle specifiche competenze-chiave che potenzieranno i loro strumenti professionali ed educativi per riconoscere e affrontare la problematica nel migliore dei modi. Si verranno così a creare dei docenti “istruttori” che avranno il compito, a loro volta, di trasferire ai colleghi, e anche ai genitori degli studenti, le conoscenze acquisite durante il percorso formativo. In cattedra siederanno la Prefettura, la Polizia Postale, il Centro di Giustizia Minorile per la Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici - O.N.A.P..