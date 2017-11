BTO - Buy Tourism Online, secondo giorno: ​Internet Security e Overtourism

Travel online, il programma di giovedì 30 novembre alla Fortezza da Basso di Firenze

Internet Security, Overtourism e le sfide del turismo dei prossimi dieci anni saranno al centro dell’ultimo giorno di BTO - Buy Tourism Online, Decima edizione della manifestazione leader del

Tra i protagonisti della seconda giornata con oltre 160 gli eventi totali proposti, per consultare il programma www.buytourismonline.com, Anna Paola Concia, assessora al Turismo del Comune di Firenze, Francesco Palumbo, direttore generale per le politiche del turismo del MIBACT, Stefano Verrecchia, capo unità di crisi della Farnesina, Marco Carrai, presidente Toscana Aeroporti spa, Ait Vonke, presidente del market management di Expedia, Marco Lombardicoordinatore di ITSTIME, Guillermo Riutort di Valtur, Fabio Vaccarono, managing director di Google Italia, Philip Wolf,fondatore di PhoCusWright, Claudio Fadda, senior research architect per IBM, Gianluca Laterza di TripAdvisor e Marco Grossi, senior manager di Facebook Italia.

Tra gli eventi clou della seconda giornata: l'incontro durante il quale Gabriele Toccafondi, sottosegretario al Ministero per Istruzione, Università e Ricerca, presenta il progetto di alternanza scuola-lavoro di FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) in collaborazione con The Fork e Tripadvisor presenta il progetto “Ristorazione 4.0” (ore 9.20).

Patrizio Donnini, founder Keesy, il primo servizio di check-in e check-out h24 completamente automatizzato terrà una conferenza stampa alle ore 10 per presentare le ultime novità.

Alle 12.10 in programma la firma del protocollo d’intesa “Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile”, tra MIBACT e cinque città d’arte. Saranno presenti: Francesco Palumbo, Direttore generale MIBACT, gli assessori al turismo Isabella Menichini (Milano), Paola Mar (Venezia), Anna Paola Concia (Firenze), Adriano Meloni (Roma) e Gaetano Daniele (Napoli) sul tema dell’overtourism. Alle 12.30 il sindaco di Firenze Dario Nardella presenta la piattaforma Destination Florence, primo progetto pubblico-privato per una strategia di promozione del territorio dedicato a un turismo premium. Con Carlotta Ferrari, Direttrice Destination Florence Convention and Visitors Bureau.

IL PROGRAMMA DELLE QUATTRO HALL

Nella World Hall, in apertura, alle ore 9.20, Umberto Rapetto, CEO di HKAO, e Max Uggeri, digital creative director di NASDHACK, interverranno sul tema della Internet security, mettendo in luce possibili frodi nel mondo del travel; le previsioni sulle innovazioni dei prossimi 10 anni del travel saranno invece al centro di “The way to innovate”, con Olaf Slater di Sabre Hospitality Solutions, Fernando Olivera di Snapshot e Mirko Lalli di Travel Appeal (ore10.15). Sempre di futuro si parlerà nel panel coordinato da Giancarlo Carniani, direttore scientifico di BTO, che intervisterà Fabio Vaccarono, managing director di Google Italia, sui progetti futuri di Google (ore 11.05). Partendo dal protocollo che il 27 luglio scorso il Ministro Dario Franceschiniha firmato con le città sotto pressione turistica, si discuterà del problema dell’overtourism alle ore 12.10 con Francesco Palumbo del MiBACT insieme agli assessori al turismo delle cinque città: Milano (Isabella Menichini),Venezia (Paola Mar), Firenze (Anna Paola Concia), Roma (Adriano Meloni) e Napoli (Gaetano Daniele). Durante la discussione verrà sottoscritto il Protocollo d’intesa “Grandi Destinazioni Italiane per un turismo sostenibile” tra le cinque città d’arte. Philip Wolf,fondatore di PhoCusWright, intervisterà Friedrich Joussen, CEO di TUI Group, che illustrerà le strategie digitali alternative al duopolio Booking-Expedia (14.20), mentre Ait Voncke, presidente del market management di Expedia racconterà il cambiamento di guida del gigante delle prenotazioni online, insieme a Thomas Cook (15.10). Con Claudio Fadda, senior research architect per IBM, si parlerà di intelligenza artificiale applicata al mondo travel attraverso il progetto Watson (ore 15.30). A seguire, la finalissima della seconda edizione del contest di Startup Italian Open 2017, con le quattro startup sul travel selezionate da Travel Appeal in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e PromoFirenze (ore 16.10), mentre in chiusura Marco Grossi di Facebook mostrerà come il social network riesca a predire i nostri desideri di viaggio (ore 17).

Tra gli eventi delle altre hall, nella Gong Hall, Philip Wolf di PhoCusWright racconterà la sua esperienza da veterano, ben 28 anni nel settore del travel online (ore 12.20); nella Focus Hall, l’islandese Hjalti Baldursson, CEO dell’azienda Bokun, parlerà del fermento turistico e tecnologico che il suo paese sta vivendo (ore 14.20), mentre alle ore 16.10 si terrà l’intervento di Marco Carrai, presidente Toscana Aeroporti spa e di Carolijn Hauwert, Manager Social Media Hub di KLM Airlines, leader dell’innovazione digitale delle compagnie aeree nel mondo. Nella Serendipity Hall sarà invece presentata una panoramica generale sulle criticità e le sfide del turismo di fronte al terrorismo. Gli attuali scenari ed eventi geopolitici internazionali mostrano infatti quanto i turisti siano un bersaglio specifico del terrorismo attuale, e garantire la sicurezza è un’azione che si svolge principalmente in rete e attraverso nuovi strumenti di monitoraggio e di protezione online e con nuove strategie digitali di rebranding. Durante l’incontro saranno presentate le analisi condotte da Marco Lombardi, coordinatore di ITSTIME, laboratorio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. InterverrannoStefano Verrecchia, Capo Unità di Crisi della Farnesina e Guillermo Riutort di Valtur (ore 16.10).

Le conclusioni su tutta la manifestazione saranno presentate alle ore 17.40 nella Going Hall, a cura del direttore scientifico di Giancarlo Carniani.

GOVERNANCE ARENA - Innovazione e digitalizzazione dei pubblici esercizi sono i temi al centro dell’incontro Ristorazione e tecnologia, a scuola dai ‘millenials’, promosso dalla Federazione italiana pubblici esercizi del sistema Confcommercio, in partnership con Google, TripAdvisor, TheFork che vede la partecipazione di Gabriele Toccafondi, sottosegretario MIUR (30/11 ore 9.20). Da segnalare poi il panel dedicato a www.fvglivexperience.it, il primo blog ideato e scritto da un gruppo di storyteller innamorati della propria terra (30/11 ore 10.15), e l’incontro in cui Flavia Coccia del Comitato per la Promozione del turismo accessibile presso il MIBACT, Giancarlo Piccirillo e Roberto Vitali riflettono sulla possibilità di creare una comunicazione che vada al di là di ogni barriera (30/11 ore 11.10). We are creative in Puglia è il titolo del panel promosso dall’agenzia regionale Pugliapromozione per presentare le iniziative avviate in Europa all’insegna dell’arte. La Puglia ha infatti scelto di donare alle città collegate da voli diretti con i propri aeroporti mostre fotografiche, mappe illustrate e guide d’autore (30/11 ore 12.10). La Basilicata è invece protagonista del progetto BTWIC (Basilicata Turistica Web Innovazione e la C cambia tema ogni anno). Promosso da APT Basilicata, il progetto quest’anno ha deciso di dedicare la “C” alla “Conoscenza”, allargando il suo target agli studenti a cui offre la possibilità di immaginarsi operatori della promozione turistica del futuro (30/11 ore 14.20). A conclusione del programma la consegna dagli Oscar dell’Ecoturismo 2018 di Legambiente (30/11 ore 15.15).

PRESENTATION ARENA - Giovedì 30 novembre Gianluca Laterza di TripAdvisor sarà protagonista di uno speech dedicato agli ultimi 8 anni di trend e scenari internazionali (30/11 ore 9.20). A seguire, numerosi appuntamenti dedicati all’innovazione tecnologica: dalla presentazione di soluzioni di mobilità elettrica destinate alle strutture ricettive proposte da Enel (30/11 ore 12.20); alle presentazioni di nuovi strumenti digitali come Bedzzle, la prima suite di strumenti avanzati dedicata agli hotel; Trippus, per gestire eventi di qualunque dimensione in tutte le fasi; Hoxell, la piattaforma in grado di accrescere la guest experience, la reputazione online e il fatturato. Da non perdere l’appuntamento con le tre short stories made in Tuscany selezionate da BTO2017 | TEN e sviluppate attorno ai temi della sostenibilità, accessibilità e responsabilità. Si parte con Zatri, il social network dei pellegrini, una community ideata per permettere a quanti stanno vivendo questa esperienza di condividere con altri pellegrini le proprie emozioni. La seconda storia ha per protagonista Kimap, la prima app in Europa a offrire un sistema di mappatura delle barriere architettoniche, in cui sono gli stessi utenti a segnalare se una città è più o meno fruibile. Mentre Vivatoscana è un network di portali dove è la collettività a sostenere progetti di valorizzazione del patrimonio culturale/storico/naturale di un territorio (30/11 ore 15.30). L’innovazione è al centro anche della presentazione di tre progetti nati all’interno del Polo tecnologico di Navacchio e destinati al travel: l’app Pem, ideata da una startup pisana e presentata qui in anteprima; il charge point usb Pila; e l’applicazione gestionale cloud Strokin (30/11 ore 16.05).

INNOVATION ARENA - Quali strategie adottare per rafforzare il brand online e incrementare il fatturato proveniente dal sito è il tema della presentazione a cura di Bookassist, realtà pluripremiata per la tecnologia del suo motore di prenotazione e i servizi di digital marketing e web design (30/11 ore 10.35); mentreSabre dedica il suo intervento al ruolo che le diverse piattaforme svolgono nei momenti decisionali di un viaggiatore, proponendo a chi vende viaggi di diventare un inspirational curator, capace di preparare delle scelte costruite sulle esigenze e abitudini del viaggiatore (30/11 ore 11.10). Grande attesa poi per l’arrivo in BTO2017 | TEN di Danilo Ragona e Luca Paiardi, protagonisti di Viaggio in Italia, un progetto che nasce dall’esigenza di far vivere esperienze di viaggio accessibili a tutti. Da tre anni Danilo e Luca percorrono in lungo e in largo Italia ed Europa, facendo sport (sci, surf, parapendio, rally, arrampicata) e dimostrando come sia possibile superare ogni limite e ogni barriera (30/11 ore 14.20). Smart Destination è il titolo del panel dedicato all’affermarsi nell’area mediterranea di nuove destinazioni turistiche, sempre più competitive. Un contesto che richiede modelli organizzativi diversi da quelli sinora adottati dalle destinazioni ‘tradizionali’ e spinge nella direzione di una corretta gestione dell’offerta territoriale e di una governance dell’informazione capace di fornire risposte rapide e complete. Rilanciare la competitività delle filiere transnazionali del turismo avviando un percorso d’integrazione delle banche dati con l’offerta turistica territoriale è il tema centrale del confronto, coordinato da Robert Piattelli, che ha per protagonisti: Paolo Chiappini, Gianni Masoni Confesercenti Toscana, Massimiliano Gini analista e facilitatore, Francesco Tapinassi MIBACT, Mirko Lalli Travel Appeal, Sergio Farinelli SimpleBooking (30/11 ore 16.05). Da segnalare, infine, la presentazione a cura di GP Dati dedicata ai 10 errori che un albergo deve assolutamente evitare nella sua presenza online (30/11 ore 14.55).

Tutti gli aggiornamenti su BTO2017 | TEN sul sito www.buytourismonline.com #BTO2017

Qui programma 30/11 https://www.buytourismonline.com/eventi/day/two/

Per maggiori info sulle modalità di partecipazione: https://www.buytourismonline.com/come-partecipare/

