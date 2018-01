Bravo Oliviero Toscani!

Fotografie di Miriam Curatolo

La sua mostra fotografica "Non fate i bravi", sino al 21 gennaio nel cortile di Palazzo Strozzi

Avete presente una vecchia pellicola da macchina fotografica? Immaginatevela gigantesca, alta tre metri e lunga trenta, e immaginate che si possa srotolare in un disegno labirintico, inondando uno storico cortile fiorentino. E' esattamente l'effetto che produce "Non fate i bravi", la mostra di fotografie di bambini e bambine scattate Oliviero da Toscani per Benetton tra le colonne del cortile di Palazzo Strozzi. L'esposizione è a Palazzo Strozzi fino al 21 gennaio 2018, nella cornice di Pitti Immagine Bimbo. La mostra ripercorre le immagini di bambini scattate dal fotografo dagli anni Ottanta alla prossima collezione primaverile per il marchio United Colors of Benetton.

Si tratta di una sorta di antologia delle campagne più celebri che ritraggono proprio i bambini realizzate da Oliviero Toscani per Benetton. Dalla foto di un neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato – poi diventata la copertina del primo numero della rivista Colors – al catalogo Girasoli, in cui tutti i modelli erano giovani disabili di un istituto di cura tedesco, fino all’immagine icona in cui un bimbo bianco con aspetto da cherubino abbraccia un bimbo nero con capigliatura da diavolo.

Le fotografie sono state stampate e incollate su un rullo largo tre metri che, come l’elica di un DNA, è stato srotolato nel cortile di Palazzo Strozzi. Le ultime immagini nel rullo sono quelle che Toscani ha scattato per la collezione Benetton Bambino Primavera Estate 2018. La collezione Benetton Kids Spring 2018, già disponibile negli store United Colors of Benetton di Firenze.

In questo modo Firenze rende omaggio a un connubio artistico-imprenditoriale, che da 30 anni è una delle icone della moda italiana. Le foto di Toscani sono sinonimo del brand veneto, tanto che il design pulito e essenziale di quelle immagini fotografiche ha concorso a caratterizzare il basic styling del brand. Un classico concept, ma ancora oggi moderno e easy, che si avvolge alle collezioni di maglieria ed esprime un senso di praticità, colore, qualità, tanto caro sopratutto al pubblico dei ragazzi di tutto il mondo. Una moda happy che è da sempre il segno indelebile del marchio di United Colors of Benetton, esaltando l’anima global espressa nelle foto di Oliviero Toscani.