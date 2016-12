Botti di Capodanno: i petardi sono pericolosi

Ogni anno si ripropone la questione: cosa fare per limitare gli incidenti?

Persino parlare di 'incidenti' potrebbe essere errato vista la pericolosità riconosciuta all'uso dei giochi pirotecnici. Ma sono realmente dei giochi?

Le città italiane si ritrovano puntualmente davanti alla questione sicurezza pubblica: i Botti di Capodanno sono pericolosi per gli animali, ma non meno gravi sono le conseguenze sui bambini e sugli adulti che rischiano di usarli senza opportune cautele.

Cautela che le forze dell'ordine ricordano sempre di prestare anche davanti a petardi presenti in strada che possono apparire usati e pertanto innocui, ma potrebbero essere ordigni inesplosi.



Firenze ha da alcuni anni deciso di puntare sul senso di responsabilità, dichiarando apertamente che una Ordinanza in merito è di facile proclamazione ma di difficile controllo sul territorio.



Nonostante questo la consigliera Miriam Amato che da alcuni anni ha sposato la causa non molla la presa e torna a chiedere: “Prevenzione e divieti per limitare i botti e i petardi, pericolosi per persone e animali domestici e fonte di inquinamento”.

“L'amministrazione deve limitare i botti e i petardi per Capodanno, con azioni preventive e di informazione e applicando i divieti previsti dal regolamento di polizia urbana” chiede con un'interrogazione Miriam Amato, cosigliera di Alternativa Libera.

“L'utilizzo di petardi durante il Capodanno è fonte di inquinamento e dell'aumento del Pm10 nell'aria, e può costituire un pericolo non solo per le persone ma soprattutto per gli animali domestici, cani e gatti, creando loro situazioni di terrore e di fuga e anche di morte in incidente stradale - ricorda inoltre che - il Regolamento di Polizia Urbana all'art. 7 già vieta l'accensione di fuochi d'artificio e l'uso di petardi, e chi viola tale norma è soggetto alla sanzione amministrativa da 80 a 500 euro".



“A inizio anno l'assessore Gianassi aveva sostenuto - aggiunge la consigliera - che un'ordinanza anti botti sarebbe molto problematica e di difficile attuazione e che per il Capodanno 2016 era stato deciso dalla giunta di fare azioni da una lato con controlli preventivi della Polizia Municipale sulla produzione e vendita illegale dei botti e dall'altro di tipo culturale, per invitare a un uso moderato dei botti. Lo stesso assessore - continua Amato - annunciava che la giunta si sarebbe impegnata a collaborare con il Consiglio Comunale per il Capodanno 2017 e in questo senso era stata proposta una campagna preventiva di informazione e sensibilizzazione per limitare uso dei botti. Purtroppo ad oggi il consiglio comunale non è stato informato delle azioni che intende intraprendere l'amministrazione per limitare l'uso dei botti e dei petardi per il prossimo Capodanno - conclude Amato - per questo ho presentato un'interrogazione urgente".