Borsa della Ricerca a Firenze: Start up, Innovazione, Università

Borsa della Ricerca in tour a Firenze

Tappa a Villa Ruspoli del road show in vista dell'evento 2018

Ricerca, innovazione, università e mondo delle start up di tutta Italia si incontrano ogni anno alla Borsa della Ricerca, evento nazionale organizzato da Fondazione Emblema, fissato quest'anno a Salerno dal 28 al 30 maggio. Per presentare l'iniziativa, che in 7 anni ha organizzato 6000 incontri che hanno dato vita a oltre 700 collaborazioni, è in corso un road show in varie città d'Italia, che ha toccato Firenze nei giorni scorsi a Villa Ruspoli, anche con la collaborazione della Città Metropolitana.

Nel corso della tappa fiorentina del roadshow sono state illustrate alcune esperienze di chi ha partecipato al forum nel 2017 e le opportunità concrete date dalla possibilità di conoscere e confrontarsi con realtà imprenditoriali e universitarie, per creare collaborazioni e nuove occasioni di sostegno economico alla ricerca. Un tema che può interessare anche il comparto economico di area vasta metropolitana.