Borja Valero in ritiro, ma a Brunico

La ​Fiorentina ha ceduto il centrocampista spagnolo all'Inter

Moena e Brunico si trovano a soli 85 chilometri di distanza, ma in automobile ci voglio almeno due ore per andare da una località all'altra a causa del percorso accidentato, in un saliscendi attraverso le valli e i passi dolomitici. Lo sa bene Borja Valero che quest'anno ha scelto per il ritiro Brunico, dove si prepara la stagione dell’F.C. Internazionale Milano.

Oggi la Fiorentina ha annunciato di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore spagnolo, classe 1985, che in contemporanea ha raggiunto i nuovi compagni nero-azzurri in Val Pusteria. La Fiorentina ringrazia Borja: "per gli splendidi cinque anni vissuti insieme ed augura al centrocampista spagnolo le migliori fortune, umane e professionali".