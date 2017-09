​Bonus cultura per i 18enni: 500 euro offerti dallo Stato

Per attività culturali come l’acquisto di libri, biglietti del cinema o del teatro, di concerti, di mostre, di gallerie, di parchi naturali,

Coloro che sono diventati o diventeranno maggiorenni nel 2017 possono chiedere il cosiddetto “bonus 18enni” registrandosi all’apposito sito entro il 30 Giugno 2018.

Un decreto di Agosto ha infatti prorogato il termine di registrazione scaduto alla fine dello scorso Giugno per tutti i diciottenni del 2016 e del 2017 fissato dall’ultima Legge di Stabilità.



Rita Sabelli di Aduc ci ricorda che "il “bonus 18enni” o “bonus cultura” è una sorta di borsellino virtuale di 500 euro offerti dallo Stato per attività culturali come l’acquisto di libri, biglietti del cinema o del teatro, di concerti, di mostre, di gallerie, di parchi naturali, etc.

Per coloro che sono diventati o diventeranno maggiorenni nel 2017 l’utilizzo è esteso anche all’acquisto di musica registrata e di corsi di musica, di teatro, di lingua straniera".



Anche il termine di utilizzo è diversificato a seconda dell’anno in cui si diventa maggiorenni: per i maggiorenni del 2016 l’utilizzo scade al 31 Dicembre 2017 mentre per i maggiorenni del 2017 l’utilizzo scade al 31 Dicembre 2018.



"I diciottenni possono chiedere il bonus registrandosi al sito www.18app.italia.it munendosi delle credenziali nazionali di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione (codici SPID).

Una volta entrati nella propria area riservata potranno poi generare buoni spesa elettronici, eventualmente stampabili, associati all’acquisto di beni e servizi resi disponibili dagli esercenti. L’utilizzo del bonus, a scalare, scatta al momento in cui l’esercente accetta il buono spesa. Se un buono viene generato ma non speso il bonus non viene utilizzato. Il bonus è riservato ai residenti in Italia compresi gli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno.

Il riferimento per avere informazioni e per registrarsi è il sito www.18app.italia.it" conclude la nota tecnica redatta da Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo