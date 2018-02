Bomba a mano in un parco pubblico di Firenze

Gli artificieri sono intervenuti per mettere in sicurezza il giardino nella zona sud di Firenze

L'ordigno è stata trovato ai giardini pubblici di via Rocca Tedalda, un parco verde a sud di Firenze.

L'allarme sarebbe scattato dopo che gli operai impegnati su un vicino cantiere si sono accorti della presenza dell'oggetto.



Immediato l'intervento da parte degli artificieri nella zona che è stata delimitata ed evacuata per mettere l'ordigno in sicurezza.



Indagini in corso sul reperto sequestrato per risalire all'autore del gesto.