Bollette già scadute, con penale: accade a Firenze

Federconsumatori Toscana: “Non paghino i cittadini per responsabilità di recapitisti e gestori. Nostri sportelli a disposizione per reclami e tutele, contattateci”

L'ira dei consumatori che si ritrovano a dover pagare la mora sulle bollette arrivate scadute o peggio, non recapitate affatto.

Si starebbero verificando, in alcune zone della provincia di Firenze e soprattutto nel Mugello e nei piccoli paesi e frazioni, fuori dai centri urbani più grandi, ripetuti ritardi nel recapito di fatture relative a vari gestori in particolare di Energia (Gas e Luce) e del Servizio Idrico.



"Ciò accade perché i recapitisti utilizzati dai gestori, spesso gli stessi, consegnano con forte ritardo, in alcuni casi nemmeno consegnano, la posta a loro affidata. Questa situazione ha l’effetto di determinare costi aggiuntivi per i cittadini, incolpevolmente accusati di pagare in ritardo la propria utenza. Molti cittadini si sono rivolti alle nostre sedi lamentando addirittura l’applicazione di sanzioni e penali per ritardato pagamento delle loro utenze, pur non avendone responsabilità" questa la denuncia di Federconsumatori Toscana che aggiunge "Si deve fare chiarezza rispettando le norme che prevedono l’arrivo delle fatture di pagamento prima della loro scadenza. In assenza, i cittadini non potranno essere chiamati a pagare alcunché di aggiuntivo a quanto consumato".



"Sempre più evidente la responsabilità dei gestori che, per un puro calcolo di risparmio economico, hanno affidato questo servizio senza avere adeguate garanzie né effettuare puntuali controlli, pur a fronte di numerose denunce" prosegue la Federconsumatori Toscana che metterà a disposizione i propri sportelli, i cui recapiti si possono trovare sul sito www.federconsumatoritoscana.it, per raccogliere le denunce e i reclami dei cittadini che lamentano tali situazioni e per intraprendere con loro le necessarie attività di tutela, sia nei confronti dei gestori che nella richiesta di un adeguato intervento dell’Autorità per Energia Elettrica Gas e Servizio Idrico (AEEGSI).