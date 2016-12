Bolkestein: è ancora caos, i bandi vanno rinviati? 

Messa in discussione l’Intesa raggiunta nel luglio 2012, che garantiva il rinnovo delle concessioni su area pubblica e la tutela del posto di lavoro per migliaia di aziende

La Toscana è la regione del centro nord con la più elevata densità di esercizi ambulanti rispetto alla popolazione residente: un giro d’affari di oltre un miliardo di euro, 700 mercati, quasi 11mila esercizi (4200 solo a Firenze) e più di 13mila addetti.

Con un parere formalmente inviato il 15 dicembre al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Conferenza Unificata Stato Regioni ed alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Autorità Garante della Concorrenza e dei Mercati ha formalmente contestato i criteri e le procedure con i quali i Comuni stanno procedendo nell’applicazione della Direttiva Bolkestein.

“Con questo atto del Garante per la Concorrenza si mette a rischio il futuro di decine di migliaia di famiglie italiane; - afferma Maurizio Innocenti Presidente Anva Confesercenti - non condividiamo tale atto, nè nel merito né nel metodo; poiché non si può, con colpevole superficialità, intervenire su un accordo raggiunto con grande difficoltà, e che salvaguardava il posto di lavoro di oltre 200.000 aziende. La decisione del Garante per la Concorrenza assume maggiore gravità, se consideriamo che l’Intesa è stata firmata oltre quattro anni fa; e che oggi centinaia di comuni hanno già attivato le procedure per il rinnovo garantito delle concessioni. Ci siamo già attivati nei confronti della Conferenza delle Regioni, dell’Anci e del Governo affinché si garantisca l’occupazione alle aziende ambulanti interessate, e questo può accadere solo con la conferma in toto dell’Intesa; - continua Innocenti - che resta l’unico strumento di garanzia per le imprese su area pubblica. Se questo obiettivo non fosse raggiunto, metteremo la categoria in stato di agitazione; e annunciamo fin da ora che l’8 maggio 2017 ogni ambulante concessionario monterà comunque nel proprio posteggi. Non possiamo, infatti, permettere che l’applicazione di una Direttiva, che abbiamo sempre contrastato e contestato, divenga un problema sociale per il nostro Paese. I fautori della contestazione all’Intesa, che in questi mesi hanno cercato in ogni modo di farla saltare ed hanno contribuito all’intervento del Garante per la Concorrenza, rischiano di ottenere quanto cercato; - conclude Maurizio Innocenti - ma noi non permetteremo che questo avvenga e continueremo nella nostra battaglia ovvero ‘la tutela e salvaguardia del posto di lavoro’.

Marco Cigni, Segretario Fivag-Felsa Cisl di Firenze in merito alla situazione del commercio ambulante dopo l’ultima sentenza sulla Direttiva Bolkestein dell’Autorità sulla concorrenza dichiara “L'Autorità garante della concorrenza e dei mercati ha dato parere contrario ai criteri stabiliti dell'intesa Stato-Regioni creando un situazione destabilizzante per la categoria degli ambulanti e di confusione tra i comuni. Molti di lavoro infatti hanno già pubblicato i bandi, in modo caotico e diverso l'uno dall'altro. La Fivag-Felsa Cisl a maggior ragione e con forza porta avanti la sua linea: immediato rinvio dei bandi al 2020 per poter sfilare la categoria dalle conseguenze nefaste di questa inutile Direttiva”.



"Rinviare al 2020 l'applicazione della Bolkestein per gli ambulanti, con l'obiettivo di arrivare a un'uniformità dei bandi e soprattutto delle scadenze che attualmente sono diversificate dal 2017 al 2020" chiede invece il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), a seguito del parere dell'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato.

"Chiediamo - è la posizione di Stella - che nei bandi comunali vengano mantenuti i requisiti di anzianità ed esperienza pregressa. Noi siamo categoricamente contrari a rimettere a bando tutte le concessioni, con la prospettiva che fondi di investimento e multinazionali arrivino a Firenze e in Toscana a fare shopping di banchi e chioschi. Ne va del destino di migliaia di famiglie".

Un giro d’affari di oltre un miliardo di euro, 700 mercati, quasi 11mila esercizi (4200 solo a Firenze) e più di 13mila addetti. “Un mondo che crea ricchezza e occupazione, ma che rischia di essere travolto dalla direttiva europea Bolkestein - sottolinea il vicepresidente del Consiglio regionale -. Il vero punto della questione è che serve un deciso intervento politico a livello nazionale, che permetta all'Italia di legiferare come in Spagna e Portogallo, dove ad esempio le concessioni per gli stabilimenti balneari sono state prorogate per 75 anni. Occorre un intervento simile anche per banchi, fiere e mercati”.