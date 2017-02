​Blitz della Polizia Municipale in via Palazzuolo

Controlli agli esercizi pubblici congiunti con l’Ispettorato Terriroriale del Lavoro

Il blitz è iniziato oggi intorno alle 15 e si è concluso in serata, ha permesso di controllare oltre 20 esercizi commerciali di vario genere. Qui l'ultimo articolo di Nove da Firenze su via Palazzuolo pubblicato stamani alle 10.



I controlli, mirati a verificare il rispetto delle regole in una zona su cui l’Amministrazione comunale sta investendo molto in riqualificazione, ha visto oltre 40 persone impegnate, 25 vigili e 18 operatori del nuovo Ispettorato Territoriale del Lavoro che hanno passato al setaccio minimarket, kebab, pizzerie, bar, ristoranti ed esercizi commerciali in genere.



Diverse le irregolarità rilevate, che hanno portato ad alcuni sequestri e alla chiusura temporanea di un esercizio commerciale per la presenza al suo interno di un unico lavoratore non assunto. Nelle prossime ore tutte le irregolarità rilevate saranno passate al vaglio e saranno verificate. Sono comunque già una ventina le multe elevate, per un valore di diverse migliaia di euro.

Ha partecipato alla giornata di controlli anche l’assessore alla Polizia municipale e sicurezza urbana Federico Gianassi, che ha ringraziato la Polizia municipale e l’Ispettorato territoriale del lavoro per l’impegno.

“La strategia dell'Amministrazione - ha detto Gianassi - è quella di tutelare le zone sensibili della città, e questi controlli, che periodicamente facciamo, servono proprio a garantire il rispetto delle regole e la legalità. Via Palazzuolo è una delle zone della città che monitoriamo con attenzione e su cui stiamo investendo molto, sia con un piano complessivo di rilancio dell'intera zona che prevede un investimento di un milione di euro, sia con un potenziamento della sicurezza. Oltre ai controlli, per i quali ringraziamo anche l’impegno di polizia e carabinieri, arriveranno a breve altre tre nuovissime telecamere di sicurezza, che si aggiungono alle tre recentemente installate”.