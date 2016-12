​Blitz della Municipale, bivacchi abusivi sul Mugnone

Sono iniziate alle 9 e sono andate avanti per due ore le operazioni di sgombero di alcuni bivacchi abusivi lungo le sponde del torrente Mugnone

Il tratto quello compreso tra il Ponte Rosso e via XX Settembre. Gli agenti del reparto della Sicurezza Urbana hanno trovato una quindicina di giacigli e una notevole quantità di masserizie varie.

Rimossi materassi e suppellettili di vario genere, pulizia delle aree sotto i ponti, rimozione dei materiali nascosti sia nelle murature delle abitazioni vicine sia all’interno di alcune piante lungo le sponde.



L’intervento, effettuato in collaborazione con gli addetti del Quadrifoglio presenti con sei mezzi, si è concluso intorno alle 11.



“Con questo intervento abbiamo dato una risposta alle segnalazioni e alle richieste dei cittadini – commenta l’assessore alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi –. Non abbasseremo l’attenzione e interverremo nuovamente se il problema dovesse riproporsi”