Domenica 12 novembre

Appuntamento domenica 12 novembre a Bivigliano, sulle colline di Firenze, per la “ Bivigliano Motorsport Winter Edition 2017” una giornata dedicata al mondo dei motori e del divertimento sulle ruote con ingresso libero organizzata da Nicola Bollea insieme a Pro Loco Vaglia con il patrocinio del Comune di Vaglia. “L'immensa passione per i motori – afferma Nicola Bollea - ci ha spinto quest'anno all'organizzazione di questa edizione invernale, creata sia per la sicurezza che per il divertimento, partendo subito al mattino con un corso teorico e pratico, aperto a tutti, sui dispositivi invernali e montaggio catene, al fine di non farsi trovare impreparati a questa stagione e poterla affrontare al meglio,si continua con passione e divertimento, con la possibilità di ammirare splendide auto storiche e sportive, con il percorso fuoristrada per i 4x4, con l' esibizione e corso base trial, per arrivare al nostro stuntman.” Da segnalare la collaborazione con l’Autoscuola Futura che sarà presente con un suo insegnante.“ Una bella sinergia tra Comune di Vaglia, Pro Loco Vaglia e l’organizzatore Nicola Bollea– ha precisato Sandro Corona presidente di Pro Loco Vaglia- vi aspettiamo numerosi a partire dalle 9:30 nella splendida cornice di piazza castelli a Bivigliano”. Non mancherà la possibilità di gustare del buon cibo, street food, birra artigianale e piatti tipici.