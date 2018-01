Bivacchi e pipì in centro storico: Indipendenza, un bagno a cielo aperto

La Polizia Municipale multa tre uomini sorpresi mentre orinavano vicino alla fermata Ataf

Da metà ottobre 21 le persone sanzionate perché facevano la pipì a cielo aperto e 8 per ubriachezza molesta, 5 minimarket pizzicati per vendita di alcolici oltre l’orario, 4 denunce e un arresto

Continuano e si intensificano i controlli della Polizia Municipale in piazza Indipendenza: nel mirino i comportamenti scorretti dei frequentatori della piazza. Ieri sera l'ultimo intervento in ordine di tempo nella piazza e nelle strade della zona. Gli agenti hanno multato tre uomini per atti contrari alla pubblica decenza perché, senza remore, orinavano agli alberi della piazza in prossimità delle fermate dell’Ataf. Si tratta di un diciottenne albanese e di due trentenni tunisini colti sul fatto: per ciascuno di loro è scattata la sanzione da 5.000 a 10.000 euro che sarà stabilita dal prefetto (se pagata entro 60 giorni 3.300 euro).

I controlli sono proseguiti fino alla tarda serata e hanno riguardato anche gli esercizi commerciali. Gli agenti hanno multato il gestore di un minimarket di via Guelfa per la vendita di alcolici dopo le 21. Per l’uomo, un quarantenne originario del Bangladesh, alla sanzione da 1.000, rischia la chiusura dell’attività fino a sette giorni sulla base del regolamento Unesco. Controlli infine anche sul rispetto del codice della strada. In piazza Indipendenza sono stati multati 19 veicoli in divieto di sosta uno dei quali è stato rimosso per intralcio alla circolazione.

Da quando è iniziato il servizio mirato in piazza Indipendenza (dal 15 ottobre) sono state multate 21 persone perché pizzicati dagli agenti mentre orinavano a cielo aperto (per tutti è scattato anche l’ordine di allontanamento) e 8 per ubriachezza molesta e manifesta (anche in questo con ordine di allontanamento). Ancora 5 gestori di minimarket sanzionati per aver venduto alcool oltre l’orario consentito. Gli agenti hanno inoltre elevate due sanzioni per bivacchi. Oltre alle sanzioni sono scattate anche le denunce: in due casi per violazione della normativa sull’immigrazione, una per resistenza e una per spaccio. Per uno spacciatore è invece scattato l’arresto e sono state due le persone segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli sono stati sanzionati anche 575 veicoli per divieto di sosta (di cui 14 rimossi per intralcio alla circolazione).