Happy Birthday, Hard Rock Cafe

Foto di Alessandro Rella

A Firenze l'anniversario coincide con quello del primo ristorante della catena mondiale

Mercoledì scorso serata all'insegna del Rock 'N Roll per brindare ai 6 anni di Hard Rock Cafe Firenze e ai 46 anni di Hard Rock Cafe in tutto il mondo. Legendary Jam Session di Hard Rock & Friends, con special guest from Sanremo Giovani Francesco Guasti. A far gli onori di casa, la Hard Rock All Star Band capitanata dai maestri Giacomo Pelanti, Marco Bello e Simone Vignoli ad accompagnare talenti locali.

La collaborazione tra Athenaeum Musicale e Hard Rock Cafe Firenze porta sul palco del Cafe di Via Brunelleschi, domenica 18 giugno dalle ore 19:00, i più promettenti gruppi dell'Athenaeum, che proporranno cover e brani originali - per alcuni sarà la prima volta in assoluto - nel segno del divertimento e della passione per la musica. Una selezione curata dal Maestro Jacopo "Jack" Meille, che mercoledì scorso ha incantanto i fan del Cafe fiorentino con la sua esibizione in Hard Rock & Friends, in occasione del sesto compleanno del Cafe.