Domani Birthday party all'HardRock Cafe’s di Firenze

Dalle 17.00 alle 19.30 Happy Hour e dalle 18.00 special DJ Set a cura di DJ Sonic

Sei anni di Hard Rock Cafe Firenze: il 14 giugno uno dei Cafe piu’ belli d’Europa festeggia il suo compleanno e i 46 anni del primo Hard Rock Cafe, quando Isaac Tigrett e Peter Morton crearono, a Londra, un brand che oggi è una vera e propria icona, nata “quasi per caso” grazie a Eric Clapton, che volle appendere la sua chitarra nel locale, dando il “la” a quella che oggi è una perfetta combinazione di musica, cimeli del Rock e ottimo cibo. Per celebrare la nascita del mito - Hard Rock Cafe è nato come ristorante dove gustare buon cibo americano a Londra -dalle 12.00 alle 13.00 si potrà assaporare il Legendary Burger a soli 0,71 centesimi.

A Firenze, il 14 giugno è la “giornata del 6” per eccellenza. Si parte con la DJ Marathon: dalle 12.00 alle 18.00, infatti, il Cafe propone ai propri ospiti sei ore di musica in collaborazione conAccademia Italiana DJ. Alle sei del pomeriggio cambio in console: arriva lo special Dj Set a cura di Dj Sonic.

Dalle 17.00 alle 19.30 speciale Happy Hour a ritmo di musica. Per chi sceglierà di gustare i piatti del Cafe, un Mini Brownie in omaggio.

Tutto il Cafe sarà allestito a tema “46 e 6”. È un compleanno curato nei minimi dettagli, nulla è lasciato al caso, dalle caramelle speciali ai palloncini decorati “It’s Our Birthday” donati all’ingresso del locale da un trampoliere dalle 19.00 alle 21.00.

Birthday Jam. Per brindare e cantare il tradizionale “Happy Birthday”, l’appuntamento è alleore 22.00 con l’esibizione live dell’anno: Hard Rock & Friends: It’s Our Birthday vedrà avvicendarsi sul palco del Cafe venti artisti pronti a suonare e interpretare le canzoni più belle di sempre. A far gli onori di casa, la Hard Rock All Star Band capitanata dai maestri Giacomo Pelanti, Marco Bello e Simone Vignoli che accompagneranno un mix di talenti che si esibiranno sia singolarmente, sia in duetto, senza contare le improvvisazioni che nascono naturalmente in questi casi.

Rick Hutton, storico volto di Videomusic, ha già “chiesto” di far sue Rebel Rebel e Heroes di David Bowie, perché “era un allievo della mia vecchia scuola a Bromley Tech London”. Iacopo Meille ha scelto un altro mito come i Rolling Stones, ma le canzoni in scaletta promettono una serata di quelle che non si dimenticano: Tom Sawyer, Superstition, Foxy Lady, Summer Of 69, Rock'n Roll, Nobody's Wife, Jumping Jack Flash, Honky Tonk Women, You Oughta Know, Come Together, I Shoot The Sheriff, Ain't Talkin Bout Love, Rebel Yell, Black Night, Highway Star, Born To Be Wild, La Grange, One, Celebrity Skin, Alive, One Wild Night, Born To Be My Baby, Hells Bells, Yu Shook Me All Night Long, Fortunate Song, Message In A Bottle,Heroes, Rebel Rebel, Purple Rain, Sunday Bloody Sunday, Because The Night, Paranoid.

Chissà cosa sceglieranno Yaser, incredibile voce dei Killer Queen “È un piacere e un onore per me cantare come ospite per il compleanno dell'Hard Rock Cafe, e trovo sia un'occasione perfetta per celebrare il bellissimo messaggio su cui si fonda la filosofia di questi storici locali da sempre: ''Love All, Serve All''” o Numa Nardoni, rocker istrionico e animale da palcoscenico per eccellenza “Il 14 Giugno sarò a festeggiare il compleanno dell'Hard Rock Cafe di Firenze insieme ad altri musicisti perchè quando c'è da suonare e cantare sono sempre in prima fila e per rendere omaggio ad un locale che non si dimenticherà mai del vero Rock!” o ancora Marco Lena, in arte Blebla, uno dei maggiori esponenti del rap toscano nonché il primo rapper a esibirsi all’Hard Rock Cafe Firenze, quattro album all'attivo - il quinto uscirà quest'anno - aperture dei concerti di J-Ax, Frankie Nrg mc che lancia un invito in puro stile Blebla:“Quest'anno io e tanti colleghi festeggeremo insieme il compleanno di Hard Rock Cafe Firenze. Perché quando c'è festa ci garba fa' casino . Venite a fa' casino con noi , mercoledi 14 Giugno! Ciao Figlioli!”.

Assieme a lui Khaled Hamud, Cris Pinzauti, Diletta Zipoli voce dei Back To The 90s Boys, Miranda Tedeschi, Ylenia Cancelli, Andrea La Gona degli Smokout e Bon Jovi Tribute Band,Alessandro Gerini cantante degli A Free Mama ma soprattutto direttore del coro Vocal Blue Trains, Francesco Guasti reduce dal successo di Sanremo Giovani 2017, Stefano Biagioli, Riccardo Levi, cantante, chitarrista e compositore della band di musica originale rock “Frastuono”, nonché cantante nelle cover band fiorentine rock e hard rock “Doctor Jack” e “No way back”, Leonardo Ricotti e Ivan Casale fondatore e voce dei Santiago, la famosa Litfiba Tribute Band con oltre 400 concerti e cantante dei Marcomale: “Perché partecipare a questa grande festa di compleanno dell’ Hard Rock Cafe di Firenze? Perché è la mia città, perché dove c’è rock c’è vita, perché è su questo palcoscenico che con i Marcomale, abbiamo presentato il nostro primo Album, “Paradiso Verticale”.

Insomma, una jam session all’insegna del divertimento allo stato puro come dev’essere una festa di compleanno da ricordare. Per l’occasione, promozione speciale 2x1 sulla birra Nastro Azzurro in bottiglia per tutto il giorno, tranne che durante l’Happy Hour.