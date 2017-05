Biotestamento: prove generali anche a Firenze, ecco il modulo

Chi autentica il Biotestamento è donna, ha tra i 45 e 55 anni, vive tra Lombardia e Lazio. A Milano ma anche a Roma

Il week end del 13 e 14 maggio chiude una mobilitazione nazionale condotta dall’Associazione Luca Coscioni realizzata nel corso degli ultimi 15 giorni e dispiegata in 62 eventi su tutto il territorio nazionale

Domani e domenica a MILANO, BOLOGNA, FIRENZE E FOGGIA il momento clou, con la prova generale di Biotestamento in cui i notai autenticheranno le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) delle persone che vi accederanno.

Nello specifico, sabato 13 maggio:

A Milano dalle 16.30 alle 19.30 - con Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Coscioni, tavolo con notaio che autentica i testamenti biologici in via della Moscova angolo via Statuto (il notaio arriverà alle 17). Ancora il giorno successivo dalle 9:00 alle 12:00 (il notaio se ne andrà alle 11).

A Firenze dalle ore 13 alle 18 - si terrà un tavolo con il notaio Pieri che autenticherà i testamenti biologici in P.zza della Repubblica/Via Pellicceria.

A Bologna dalle 14.30 alle 18.30 – con Marco Perduca, si terrà un tavolo in via Indipendenza 20. Sarà presente un notaio che, al costo di 30€, autenticherà i testamenti biologici di chi vorrà compilarlo.

A Foggia dalle ore 18 alle 20 in area pedonale via Lanza di fronte alla libreria Ubik

“Siamo in un momento chiave di questa campagna, arrivata al Senato dopo l’approvazione della legge da parte della Camera, in quella che rappresenta una svolta per il rispetto delle volontà dei pazienti – dichiara Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni -. Chiediamo alle persone di raggiungerci per usufruire di uno strumento utile e a per dare alla politica un segnale forte, che richiami l'urgenza di una legge che garantisca il diritto a vedere rispettate le proprie volontà per le fasi finali della propria vita. Temiamo tutti, a un passo dal traguardo, pericolosi rallentamenti o rinvii da parte del Senato che attualmente sta vagliando il testo”.

Sono state oltre 15.000 le persone che finora hanno compilato o scaricato il modello sul sito di Associazione Luca Coscioni https://www.associazionelucacoscioni.it/

- il 37,8% sono uomini ( età media 52 anni), mentre il 62,2% donne (età media 49 anni)

- In generale è stata finora la fascia dai 46 anni ai 55 la più sensibile al tema e ad aver autenticato il maggior numero di testamenti biologici. Segue quella 56-65 (al 21,3%)

- Si eseguano più testamenti biologici nell’Italia Nord Occidentale (il 34%), seguita dall’Italia Centrale (26,3%)

- In particolare in Lombardia (21,6%), seguita dal Lazio (13,9%), Emilia Romagna (9,3%) e Toscana (8,5%)

- In primis a Roma, poi Milano, Torino, Bologna