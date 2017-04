Biophilia Opere di Arianna Fioratti Loreto al Museo ‘La Specola’

Il Museo ‘La Specola’ ospiterà dal 7 aprile al 18 giugno la mostra Biophilia che riceve il Patrocinio del Comune di Firenze e include circa 90 opere dell’artista Arianna Fioratti Loreto, un’originale raccolta zoologica su carta che include ritratti di svariate specie animali.

Disegni a penna e inchiostro che ritraggono meticolosamente l’aspetto e i più piccoli dettagli di mammiferi, rettili, uccelli, anfibi, insetti, molluschi, ma anche alghe e organismi unicellulari, che dialogheranno con la ricca collezione del più antico museo scientifico d’Europa, in cui sono esposti oltre 5.000 animali, stampe zoologiche antiche, reperti osteologici e la più grande collezione esistente di cere anatomiche.

“Nel caso di Arianna Fioratti Loreto, ci troviamo di fronte ad un universo animalecomposto da racconti grafici che ci parlano di specie diverse ed affascinanti, apparentemente ispirati alla realtà scientifica, ma non privati del mistero delle favole antiche. Cosi lo sguardo che ci rivolge l’emu è curioso e vigile ma non privo di un carattere che infonde tenerezza nell’osservatore. Ed ecco che il pennino di Arianna trasforma i lunghi peli che proteggono gli occhi degli elefanti africani o della giraffa in impenetrabili giungle di ciglia, che ricordano gli assembramenti degli esseri unicellulari descritti in altre occasioni dall’autrice. Le diatomee, con le loro complicate coreografie, rievocano l’aspetto di raffinati gioielli contemporanei, mentre la pelle dei coccodrilli si sgrana nei preziosissimi riflessi monocromi di gemme bizantine, di pietre dure e traslucide già apparentemente pronte per essere imprigionate nei castoni di monili tardo antichi” afferma il paleo-ecologo e naturalista Marco Masseti nel testo scritto per il catalogo della mostra.



Ispirata dal profondo amore per la natura, nato quando era bambina grazie ai documentari di Jacques Cousteau, e dalle stampe del XVIII secolo, Arianna Fioratti Loreto, utilizzando l'antica tecnica del disegno ad inchiostro su carta con il tratteggio incrociato, realizza opere moderne che celebrano il mondo naturale ed animale e che trovano perfetta collocazione nelle sale della Specola, grande Wunderkammer ricca di curiosità scientifiche e di cultura, in gran parte eredità dei mecenati illuministi della fine del Settecento.

Arianna Fioratti Loreto si laurea ad Harvard nel 1989 in Studi Medievali e ottiene un Master in Storia dell'Arte nel 1992 alla Princeton University. Dopo aver disegnato tessuti per importanti aziende di New York, ha avviato un’attività di designer di mobili per l'infanzia e illustratrice di libri per ragazzi. Realizza diverse mostre tra New York e Atlanta, tra cui la recente esposizione alla Galleria Gerard Bland di New York, affinando l'antica tecnica del disegno a inchiostro su carta a tema zoologico.

Biophilia

Opere di Arianna Fioratti Loreto

7 aprile – 18 giugno 2017

Inaugurazione giovedì 6 aprile ore 18,00

Museo ‘La Specola’

Firenze, via Romana 17

Orario fino al 31 maggio: dal martedì alla domenica 9.30/16.30

Orario dal 1 al 18 giugno: dal martedì alla domenica 10.30/17.30

Chiusura: lunedì

