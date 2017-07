​Bimba punta da una siringa al parco di Villa Vogel

L'episodio è avvenuto nel parco pubblico dell'Isolotto

"Vogliamo esprimere la nostra solidarietà alla famiglia della bimba che si è punta con l'ago di una siringa lasciata su un prato di Villa Vogel, all'Isolotto. Una vicenda grave e un enorme pensiero per le possibili conseguenze" questo il commento del capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai insieme ai consiglieri al Q4 Davide Bisconti e Vincenzo Ciccone.

"Si tratta di un fatto che rappresenta un segnale molto preoccupante, specialmente perché avvenuto in un parco, e in un'area destinata ai bambini, dove episodi di questo genere non erano mai avvenuti in passato – hanno aggiunto gli esponenti di Forza Italia –. Chiediamo all'amministrazione comunale uno sforzo immediato perché vengano effettuati controlli accurati. La sicurezza dei bambini non può essere messa a rischio per l'irresponsabilità di chi usa un'area pubblica, frequentata ogni giorno da centinaia di famiglie, per drogarsi".