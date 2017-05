Bilancio 2016: assemblea dei soci di Simply Etruria

Incontro con i 242 soci della cooperativa senese per la presentazione dei principali risultati della gestione economico finanziaria al 31 dicembre 2016

Mercoledì 24 maggio alle ore 17 tradizionale appuntamento con l’assemblea dei soci della Cooperativa Etruria. L’incontro per approvare il bilancio 2016 della Cooperativa di Badesse, è in programma all’Hotel Garden di Via Custoza 2, a Siena.



L’assemblea annuale sarà aperta dalla relazione del Presidente della Cooperativa, Claudio Bernardini; seguirà l’intervento di Stefania Nardi, della direzione Simply Etruria che illustrerà i dati del consuntivo 2016. All’ordine del giorno anche la relazione del Direttore generale della Cooperativa, Graziano Costantini, che si concentrerà sull’analisi dei principali risultati della gestione economico finanziaria al 31 dicembre 2016 e sulle strategie di sviluppo e investimento della cooperativa senese. A chiusura dell’assemblea i 242 soci saranno chiamati a esprimersi anche sull’attribuzione di parte degli utili conseguiti, assegnazione superiore a due milioni di eur, e sulle modalità di erogazione a beneficio degli associati sotto forma di ristorno.

La Cooperativa Simply Etruria è nata nel 1961 a Siena come gruppo di acquisto. Negli anni è cresciuta fino a diventare una delle realtà leader della grande distribuzione nell'Italia centrale. Nel 1978 è stato inaugurato il Centro direzionale e il magazzino di distribuzione di Badesse, a Siena, e nel 2000 Etruria diventa titolare per la Toscana e l'Umbria del Master Franchising Sma. Nel 2011 Etruria ha aperto il primo punto vendita a insegna Simply e nell'arco di un anno ha convertito in Simply tutte le insegne della catena. La rete della Cooperativa, master franchisee del gruppo Auchan per i negozi a insegna Simply dell’Italia centrale, copre sei grandi aree: area fiorentina, toscana nord e La Spezia; area aretina; area senese; area grossetana; alto lazio; area umbra e abruzzese.