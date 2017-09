Biennale dell'Antiquariato di Firenze: Antico è Contemporaneo

Grandi aspettative economiche all'ombra di Palazzo Corsini

L'Arte che diventa traino dell'economia locale non è certo una novità, ma le aspettative davanti alla 30ma edizione della Biennale fiorentina sembrano essere concentrate soprattutto su questo aspetto.



Il Sindaco Dario Nardella ha ricordato come l'idea stessa del mecenatismo come quella del collezionismo siano proprie di Firenze sottolineando più volte, nel suo discorso, l'importanza della circolazione delle opere d'arte.

Il Segretario Generale della BIAF Fabrizio Moretti ha fornito un quadro economico dell'arte che esce rafforzata dalla crisi economica, rinvigorita dall'essere stata rivalutata in una nicchia elitaria ma di enorme respiro sociale tanto da prestare il fianco al primo cittadino sul piano del turismo alimentato anche dai mercanti d'arte.

Moretti e Nardella si sono confrontati sulla durata della kermesse "Due fine settimana sono perfetti" ha replicato il sindaco al segretario che commentava come forse "per essere in linea con altre rassegne dovremmo ridurre l'evento".

Una riflessione che ha visto prevalere l'esigenza di prolungare ospitalità, una accoglienza a 360 gradi per quei collezionisti-compratori che incarnano il 'turismo di qualità' ovvero quello composto da esperti, amatori, disposti a conoscere il territorio e destinati a fare da testimonial in patria delle bellezze locali.



Sollecitati entrambi sulla presenza di contaminazioni contemporanee come l'attesa opera di Urs Fischer in piazza della Signoria entrambi hanno sottolineato come l'arte stessa sia dibattito e discussione, travaglio di emozioni e portatrice sana di critiche "Altrimenti non sarebbe arte" ha chiosato Nardella.



La perplessità sull'accostamento tra antico e contemporaneo tradisce forse una pecca da parte dell'opinione pubblica non avvezza a frequentare le gallerie moderne, luoghi in cui da diversi anni oramai è d'uso far 'dialogare' opere antiche con l'arte contemporanea.

Si tratta tutto sommato di un grande ritorno visto che già la storia dell'arte ha assistito a scene in cui grandi collezionisti arricchivano i propri saloni di famiglia con ritratti prodotti da giovani artisti.

La cena di gala. Una nuova cornice d’eccezione per le oltre 3000 opere esposte dagli 80 espositori italiani e stranieri, che rappresenteranno il meglio dell’arte italiana di tutte le epoche e che saranno presentate in anteprima ad una selezione di ospiti VIP invitati al gala dinner che si terrà nel Salone del Trono di Palazzo Corsini giovedì 21 settembre.

Un evento esclusivo in cui il Segretario Generale della BIAF Fabrizio Moretti, accoglierà circa 700 ospiti per un totale di 70 tavoli, tra cui il Sindaco di Firenze Dario Nardella, l’artista Urs Fischer, la Direttrice generale per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio del MiBACT Caterina Bon Valsassina, il Direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmitd, il Direttore della Galleria dell’Accademia Cecilie Hollberg, il Direttore di Palazzo Strozzi Arturo Galansino, il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai, il Presidente di Confindustria Firenze Luigi Salvadori, rappresentanti delle famiglie Miari Fulcis, Frescobaldi, Gondi, Corsini ma anche direttori di musei e collezionisti nazionali e internazionali.

La coreografia della serata, che si concluderà con uno spettacolo pirotecnico, sarà curata da Mattero Corvino e Warly Tomei. Vini offerti da Antinori e catering affidato a Harry’s Bar Firenze

Date e orari: dal 23 settembre al 1 ottobre 2017, dalle 10,30 alle 20,00. Giovedì 28 settembre 2017 dalle ore 10,30 alle 19,00

Biglietto: € 15, ridotto € 10

info: www.biaf.it