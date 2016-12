Beneficenza in Toscana nel nome di Babbo Natale

Pranzo di Natale ieri in Consiglio regionale. Visite agli anziani delle case di riposo. Sospesa la notifica delle cartelle esattoriali

Firenze– Manca veramente poco al Natale. Nella Comunità di Sant'Egidio, come in ogni famiglia, sono da giorni iniziati i preparativi per il Pranzo di Natale che a Firenze quest'anno, il 25 dicembre, sarà allestito nella Basilica di San Lorenzo, in collaborazione con l'Arcidiocesi e il parroco don Marco Viola, con inizio alle 13.30. Il Pranzo di Natale ogni anno riunisce alla stessa grande tavola bambini, anziani, disabili, persone che vivono per strada e persone arrivate da altri Paesi. Siederà a tavola con loro, come ha fatto da quando guida la diocesi di Firenze, anche il Card. Giuseppe Betori. Quella del Pranzo di Natale con i poveri è una tradizione nata a Firenze venticinque anni fa. All'inizio era un tavolata con un piccolo gruppo di persone, che poi di anno in anno si è allargata sempre di più. Ovunque sia presente la Comunità di Sant'Egidio c'è il Pranzo di Natale, in 73 Paesi del mondo. Tutti sono chiamati per nome. E’ il segno di un’amicizia che dura tutto l’anno. Quest'anno la disponibilità della Basilica di San Lorenzo ha grande significato: San Lorenzo, diacono della Chiesa di Roma, quando i Magistrati romani di quel tempo gli intimarono di consegnare i tesori della Chiesa, mostrò i poveri della città come il vero tesoro della Chiesa. A Firenze, il primo gennaio 2017, Giornata mondiale della pace, la Comunità di Sant'Egidio promuove la manifestazione 'Pace in tutte le terre'. L'appuntamento è alle ore 17 in Piazza Madonna della Neve (tra via dell'Agnolo e via Ghibellina, dove una volta erano le Murate), da dove, poi, il corteo prenderà le mosse per raggiungere alcune tappe. Ad ogni sosta sarà sviluppata una breve testimonianza sul tema 'La non violenza: stile di una politica per la pace', titolo del messaggio scritto da Papa Francesco per la Giornata.

Il palazzo del Pegaso ha aperto le sue porte per offrire un pranzo natalizio ai meno fortunati. Ieri le sale della mensa hanno accolto un centinaio di persone, selezionate dalla Caritas diocesana. “È una bella iniziativa, grazie alla quale tutti noi riscopriamo i valori autentici del Natale – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionaleEugenio Giani – Vogliamo recuperare una tradizione, che si era interrotta. Ogni anno coinvolgeremo a rotazione le varie associazioni impegnate su questo fronte”. Insieme al presidente, hanno partecipato all’incontro conviviale il vicepresidente Marco Stella ed il consigliere Tommaso Fattori.

Grande successo per l'iniziativa della Compagnia di Babbo Natale: in occasione della partita Fiorentina-Napoli di giovedì sera, i 70 Babbi presenti allo Stadio Artemio Franchi hanno raccolto più di 6000 euro grazie all'ospitalità della AC Fiorentina e allo spirito di solidarietà dei tifosi viola. La cifra raggiunta grazie alle donazioni è destinata ai bambini bisognosi della Città di Firenze, individuati tra i ragazzi assistiti dai Servizi Sociali del Comune e dalla Caritas.

Il Sindaco e la Giunta portano gli auguri di “Buon Natale” agli anziani delle case di riposo di Castelfiorentino. Un piccolo pensiero per esprimere la vicinanza e l’amore della comunità castellana nei confronti di coloro che custodiscono, con i loro ricordi, la storia di questo comune, e al quale hanno dato tanto in termini di lavoro e sacrifici. In questi giorni Alessio Falorni, insieme agli assessori che fanno parte della sua Giunta, non hanno mancato di effettuare una serie di visite alle scuole, ai centri disabili e agli anziani che - per vari motivi (familiari e di salute) - risiedono in queste strutture (oltre 120 persone, suddivise tra le case di riposo di via Timignano, della Pieve, la RSA “Neruda”, Villa Serena) e che hanno magari bisogno, più di altri, di un sorriso o anche solo semplici parole di conforto. Il Sindaco e il Vicesindaco, Claudia Centi, hanno colto l’occasione degli auguri di Natale per consegnare ad ogni anziano un piccolo regalo: una confezione a forma di cuore con delle caramelle, realizzata dai ragazzi del centro “La Ginestra”. Le visite di Natale – come dicevamo – hanno interessato anche i centri di “Villa Balli” e de “La Ginestra” (oltre 60 ragazzi, era presente l’Assessore Alessandro Tafi) e le scuole di Castelfiorentino (11 plessi, è intervenuta l’Assessora Francesca Giannì). Ad ogni plesso è stata consegnata una decorazione natalizia a forma di stella, con una lettera di auguri. Nel frattempo, l’attività dell’Amministrazione Comunale non si ferma: proprio ieri sera, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2017, i cui contenuti saranno ampiamente illustrati nei prossimi giorni.

Il Natale è ormai alle porte e il cartellone delle iniziative ha preso il via nella residenza Sereni Orizzonti “Villa San Giusto” di Prato. La struttura si è fatta bella grazie agli addobbi e al luccicante albero di Natale. L’allestimento è stato un momento di vera festa e di amicizia che ha coinvolto gli ospiti della residenza, gli operatori, i dirigenti e i volontari presenti. Nelle scorse settimane il tran tran della vita quotidiana all’interno della struttura è stato intervallato anche dai meticolosi preparativi per i piccoli omaggi che verranno donati il giorno della vigilia. Tante avventure immerse nella magica atmosfera del Natale. Un insieme di attività per creare quell’atmosfera calda e serena che accompagna le feste con l’obiettivo di rendere protagonisti i nostri nonni di un’esperienza indimenticabile di creatività e, perché no, di immaginazione. Babbo Natale costituisce una parte essenziale della nostra infanzia. In fondo, ognuno di noi ha bisogno di ritrovare la magia del Natale.

Equitalia fa un regalo di Natale a 380.000 contribuenti, buoni e cattivi: lo stop alla notifica delle cartelle esattoriali da oggi, 24 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017.

L’hanno chiamata “Operazione zero cartelle”, inserita in una progettualità di rinnovamento del rapporto fra fisco e utente, per essere dalla parte del cittadino e per stringere un patto di fiducia fra fisco da una parte e cittadini e imprese dall’altra.

A Natale, regala il Natale