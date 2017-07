Chrysta Bell, bellissima in una notte d'estate

Chrysta Bell - "Heaven" (Official Music Video)

Giovedì la musa di David Lynch al Festival delle Colline

Chrysta Bell, da tempo la partner musicale del regista David Lynch, sarà giovedì 13 luglio alla Rocca di Carmignano (Prato), nell’ambito del Festival delle Colline 2017 (ore 21,130 – biglietto 8 euro –prevendite nei punti Box Office Toscana- per presentare “We Dissolve”, secondo album della cantautrice statunitense registrato insieme a John Parish, storico produttore di PJ Harvey. Si tratta di un disco pop con influenze soul, rock e jazz e che ospita in alcuni brani artisti come Adrian Utley (Portishead), il tastierista Geoff Downes (Asia, Yes) e il chitarrista di drone music Stephen O’Malley dei Sunn O))). Il primo singolo estratto è “Gravity”, un brano che tratta il tema della fine di una relazione e dell’andare avanti accettando il proprio destino. “Heaven” è invece il secondo singolo: un brano che rende molto bene la doppia natura e i contrasti dell’amore ed è stato d’ispirazione al regista Farrell Huntley che ne ha diretto il video, realizzato dalla casa di produzione Kiss & Kill. Chrysta Bell appare anche nella nuova attesissima stagione di Twin Peaks, nei panni dell’agente del FBI Tamara Preston. David Lynch dice di Chrysta Bell: “Chrysta non è solo una performer strepitosa, ha anche una spettacolare abilità intuitiva nel cogliere uno stato d’animo e trovarne la giusta melodia”. E aggiunge: “La prima volta che l’ho vista esibirsi, ho pensato che fosse un’aliena. La più bella aliena mai vista”. Lynch aveva scritto e prodotto l'album di debutto di Chrysta Bell, “This Train” (2011) così come l'ultimo EP “Somewhere in the Nowhere” (2016), entrambi evocativi di certe atmosfere dark e fantastiche tipiche delle produzioni televisive e cinematografiche del regista. Festival delle Colline 2017 è organizzato da Comune di Poggio a Caiano e Regione Toscana, a cui si affiancano i Comuni di Prato e Carmignano e la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana / Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci con il sostegno di Estra Prato, Publiacqua, Consiag Prato e Consorzio di Tutela dei Vini di Carmignano.