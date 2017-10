BARENA Autunno / Inverno 2017... WPStore Firenze

Firenze - Venezia unite dal gusto e la passione per la moda e la ricerca.

Venerdi' 20 Ottobre dalle ore 18 in poi WPStore Firenze in Via della Vigna Nuova 75r, concept store per eccellenza , presenta la nuova collezione BARENA Autunno / Inverno 2017 Uomo Donna con un cocktail party esclusivo accompagnato dal sound ricercato e inconfondibile del Dj Marco Fiorucci (Riviera Sound Riccione),dal Cafe' del Mar di Ibiza e i locali della riviera romagnola alla sua citta' natale.

Un ottima occasione per visitare uno dei più' alternativi e propositivi concept store italiani dove la moda si unisce all'arte e al design.

Ogni collezioni BARENA rispetta la tradizione e la unisce con l'uso e l'interpretazione di tessuti di alta qualità, dalla lana alla biancheria, la cui scelta è dettata dal desiderio di salvaguardare l'eredità della tradizione tessile. Particolare attenzione viene rivolta ai dettagli e alle finiture che rendono ogni abbigliamento BARENA distintivo anche nella sua semplicità.