Banchelli fa ballare la Toscana Social: Video già Cult

La coreografia servirà per l'evento a Sesto Fiorentino

La coreografia che da alcune ore appassiona gli utenti toscani della rete, sarà proposta Venerdi alle ore 18 e 30 a Sesto Fiorentino. Si tratta di un Flash Mob contro la violenza sulle donne. Evento che sarà poi itinerante per le vie del Centro di Sesto Fiorentino, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

"Imparate la coreografia e vi aspettiamo in piazza Vittorio Veneto davanti al Comune.. prove questa sera ore 18-20 centro Coop di Sesto Fiorentino" avvisa il noto ballerino e cantante toscano, conduttore negli ultimi anni anche di trasmissioni di danza sulle reti televisive regionali.



Un progetto in collaborazione con Unicoop Firenze sezione soci Sesto Fiorentino Calenzano, il Comune di Sesto Fiorentino, e molte associazioni del territorio quello di Venerdi 25 novembre, alle 18,30, partendo da piazza Vittorio Veneto, davanti al Comune di Sesto Fiorentino, si terrà il flash mob sul brano "That man", coreografia di Rodolfo Banchelli.

Banchelli, nato a Firenze classe 1958, si presenta così sul profilo Facebook "Insegnante, ballerino cantante presso.. nei locali dove si balla e si canta lo SWING" ma il pubblico toscano lo segue da tanti anni con affetto sin dai tempi in cui il ballerino di rock acrobatico vinse il titolo europeo e due titoli mondiali. Nel 1978 sarà protagonista del film Rock 'n' Roll, commedia sul mondo delle competizioni di ballo che anticipa di molti anni i grandi film statunitensi sulle gare di ballo al College.

Nel 1984 sarà al Festival di Sanremo con il brano Madame, e l'anno successivo con Bella gioventù. Nel '97 sarà autore del brano Voglio un Dio, interpretato da Petra Magoni, accompagnata da Banchelli.