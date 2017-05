Bambini geografi: tutti promossi a pieni voti

Bilancio positivo per l'Istituto Geografico Militare che ha ospitato, nel fine settimana, i più piccoli nell'ambito di "Firenze dei bambini"

A FIRENZE — Geografi per un giorno. Esperti di misurazioni, livelli, fiumi e territorio: si sono scoperti così i bambini che hanno scelto anche l'Istituto Geografico Militare tra le diverse e interessanti iniziative previste per "Firenze dei Bambini" evento promosso dal comune del capoluogo toscano e organizzatro da MUS.E.

Palazzo Vecchio, Biblioteca dellle Oblate, Opera di Firenze, Complesso delle Murate, Parco delle Cascine sono stati solo alcuni dei luoghi coinvolti da questo fine settimana in cui i veri protagonisti sono stati i più piccoli.

In particolare, l'IGM ha proposto laboratori ludico-didattici rivolti a bambini da 6 a 13 anni, accompagnati da insegnanti e genitori, e visite guidate alla sede storica di via Battisti. L'obiettivo è stato raggiunto: scoprire il territorio e la geografia per una crescita consapevole del valore dell'ambiente.

Saluto di arrivederci con consegna del diploma di rito per un giorno da veri geografi.