Bambini a cavallo con Cooperativa di Legnaia e Centro Ippico Toscano

Sabato 6 maggio alla Cooperativa Agricola di Legnaia si terrà la terza manifestazione in collaborazione con Confartigianato Firenze

Dopo due giornate, nelle settimane scorse, dedicate al mercato dell'artigianato fiorentino e toscano, questa iniziativa sarà interamente dedicata al divertimento e al contatto con i cavalli. Il Centro Ippico Toscano (CIT) sarà presente con i propri istruttori per far provare ai bambini e alle bambine presenti la c.d. “monta all'americana” con i cavalli. Il tutto si svolgerà nella bella area a verde della Cooperativa, nel pomeriggio dalle 15:30 in poi, con accanto i tanti e variegati animali della fattoria didattica di Legnaia.

“La Cooperativa assieme a Confartigianato Firenze ha deciso – commenta Carlo Pinferi, direttore generale della Cooperativa di Legnaia – di caratterizzare la 3° manifestazione insieme per il divertimento e lo svago dei bambini. Questo significa – conclude Pinferi - svolgere un ruolo sociale rilevante non soltanto circoscritto alle tante iniziative promosse dalle Istituzioni locali”.

“Un’iniziativa con ciò che è Confartigianato: non solo rappresentanza e servizi per le imprese, ma anche tutta una serie di attività rivolte ai cittadini e alle famiglie: dall’organizzazione del tempo libero, come in questo caso, alla cura dei bambini e degli anziani, dalla sanità integrativa alla previdenza” aggiunge Alessandro Vittorio Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze.

Nella giornata di sabato 6 maggio oltre ai cavalli, saranno presenti sia i giochi gonfiabili che l'esposizione dei fiori e delle piante della Legnaia Vivai.