Bambina malata scomparsa dal Meyer, ricercata la madre

Ricerche in corso da parte delle forze dell'ordine

"La vicenda risale alla scorsa settimana (28 ottobre), quando una mamma si è allontanata dal reparto di degenza con la figlia di 14 mesi. La famiglia della piccola è straniera. Dopo alcune serrate ricerche e verificata la sua assenza - spiegano dall’Ospedale pediatrico Meyer - il suo allontanamento è stato segnalato alle forze dell’ordine. Si tratta di un atto dovuto, che l'ospedale pediatrico deve eseguire in casi analoghi".

I medici del Pediatrico fiorentino sottolineano che "la mamma è in pieno possesso della potestà genitoriale ed insieme al padre, avevano volontariamente sottoposto alle cure la propria figlia. La bambina è affetta da una infezione non contagiosa, in via di miglioramento, per la quale deve proseguire le cure".

Le forze dell’ordine dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno avviato le ricerche.