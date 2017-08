Bagno Vignoni capitale del libro

Simi, Cristicchi, Di Paolo, Perrone, Caccia intorno alla vasca termale il 23 e 24 settembre

Si parlerà di Antonio Tabucchi e subito dopo di Charlie Parker, di pellegrinaggi ma anche di storia e di territorio. Tutto in due giorni intorno a una delle vasche termali più celebri d’Italia, quella di Bagno Vignoni, il piccolo borgo nella Valdorcia senese, riconosciuta dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tanto amato da intellettuali e artisti.

Venti incontri con autori per altrettanti titoli. Presentazioni a ciclo continuo e la possibilità per i visitatori di trovare nelle bancarelle il libro raro da tanto tempo cercato. Sabato 23 e domenica 24 settembre prossimi, torna per la ottava edizione “I colori del libro”, con la formula della Mostra mercato del libro usato, antico e d’occasione e la presenza di una ventina di espositori provenienti da tutta Italia.

Tra i protagonisti Simone Cristicchi, che presenterà “Il secondo figlio di Dio” dedicato alla figura del santo dell’Amiata Davide Lazzaretti, Paolo Di Paolo e Michela Monferrini con “Cercando Tabucchi”, Giampaolo Simi con “La ragazza sbagliata”, Diego Fontana con “Sui passi di Francesco”, Matteo Caccia con “Il silenzio coprì le sue tracce”, Roberto Perrone con “La seconda vita di Annibale Canessa”. Ampio spazio alle tematiche storiche con Piergiorgio Zotti (“Storie e leggende dal Medioevo”) e Duccio Balestracci (“La battaglia di Montaperti”), così come ai romanzi storici con il nuovo thriller di Elena Torre (“Il mistero delle antiche rotte”), e di Maria Luisa Bianchi (“Ekaterina. Una schiava russa nella Firenze dei Medici”). Spazio anche alle biografie su Enrico Berlinguer di Susanna Cressati e Simone Siliani (“Vita trascorsa, vita vivente”) e di Charlie Parker di Alessandro Agostinelli (“Benedetti da Parker”). Lungo la Francigena, dove si trova Bagno Vignoni, non potevano mancare i temi dedicati al viaggio con Maria Rosaria Perilli (“Viaggio a Firenze di William Shakespeare”), Mirko Manetti con “Facevo prima col treno”, Marco Invernizzi (“Errare è umano. Il giro del mondo in bicicletta”). Completano il programma Mirko Tondi (“Istruzioni di fuga per principianti”),Antonella Zagaroli (“VIS. Inediti e rivisitazioni”), Carlo Legaluppi (“La morte viene dal passato”) e un incontro tutto in rosa con le scrittrici della collana “Strade bianche” Alessandra Cotoloni, Marina Berti, Letizia Lusini.

Sabato 23 (ore 21.00) la serata sarà conclusa dal reading “Storie di naufragi e utopie, di terra e di mare, tratto da “Cuore di Giglio”, il libro di Michele Taddei che racconta i tre anni del naufragio, rotazione e rimozione della Costa Concordia dall’Isola del Giglio. Ad accompagnare l’autore con canti e musiche popolari saranno la cantante folk Giuditta Scorcelletti e il chitarrista Alessandro Bongi.

La rassegna, voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale toscanalibri.it, il sostegno dell’Unione dei Comuni Amiata-Valdorcia, in collaborazione con Libreria Librorcia, vuole essere occasione di valorizzazione della editoria indipendente toscana, e molto spazio sarà dato ad autori e case editrici toscane.