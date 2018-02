Baglioni, la finale a Sanremo la sera di Fiorentina Juventus

L'attore e cantante popolare nel capoluogo toscano deve vedersela con una doppia sfida

Una doppia sfida attende Lorenzo Baglioni, il giovane ragazzo di Firenze, ed omonimo del Direttore artistico del Festival, vive la sua notte più intensa la stessa sera della grande sfida che da anni accende Firenze, all'Artemio Franchi una contro l'altra Fiorentina e Juventus le acerrime rivali.



La finale delle nuove proposte lo vede attualmente al secondo posto virtuale con un buon seguito di pubblico. Ma sarà supportato dai suoi concittadini? Per l'autore della canzone che celebra i 90 Anni della Viola è una incredibile coincidenza.



La scaletta di Rai Uno potrebbe però riservare sorprese visto che le esibizioni degli otto Giovani in gara dovrebbe avere questo ordine di uscita: Leonardo Monteiro, Mirkoeilcane, Alice Caioli, Ultimo, Giulia Casieri, Mudimbi, Eva Pevarello e Lorenzo Baglioni.

Una splendida cavalcata verso il palco del Teatro Ariston quella di Lorenzo che, partito proprio dall'attività teatrale ha saputo coinvolgere il pubblico toscano nelle sue infinite attività sul territorio. Baglioni è stato infatti protagonista di spettacoli, campagne di sensibilizzazione, spot televisivi e non si è fatto mancare palcoscenici come il Piazzale Michelangelo.



Una rivalità, quella tra le squadre di Firenze e Torino che continua a pesare solo su un piatto della bilancia visto che il mister Allegri alla vigilia ha commentato "Per noi è l'occasione di fare punti, mentre per loro.. loro la vivono sempre come una grande sfida". Ha poi assicurato la presenza in campo dell'ex Bernardeschi.